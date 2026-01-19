Las imágenes y vídeos del accidente de los trenes en Adamuz

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 horas de la tarde de este domingo con destino a Puerta de Atocha con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.

El siniestro se salda por el momento con un total de 39 personas que han fallecido en el accidente, con 73 personas permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores.

Se aplica el Protocolo nacional de actuación en sucesos con víctimas múltiples y por tanto, en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba el Centro de Integración de Datos.

A él se incorporarán expertos del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil encargados de identificar los fallecidos en el siniestro, tanto por huellas como en ADN.