Cañizares se alegra de que la Junta se abra a la posibilidad de colaborar con las obras del teatro-auditorio de Ciudad Real

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, reconoce que se alegra de que la Junta de Comunidades se abra a la posibilidad de ayudar económicamente con las obras del nuevo teatro-auditorio, paralizadas desde hace años.

Hay que recordar que el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, dijo el pasado lunes en Onda Cero que ve la posibilidad de que la Junta colabore para finalizar las obras de esta infraestructura cultural.

En este sentido, Cañizares aplaude que el Gobierno regional pueda colaborar igual que lo hizo con auditorios como los de Toledo, Cuenca o Puertollano.

El alcalde también pedirá ayuda económica a la Diputación porque se calcula que se necesitarán unos 30 millones de euros para concluir las obras. Ahora el Ayuntamiento está trabajando en la contratación del proyecto que se ejecutará en diferentes fases.

Polígono Larache

En relación al Polígono Industrial Larache y la idea que tiene el Ayuntamiento de convertirlo en un polígono que aglutine a empresas del sector tecnológico, el primer edil ha querido aclarar que no se va a obligar a que las actuales empresas se vayan del lugar para que se instalen en el Polígono “Oretania”.

El objetivo es convertir Larache en un polígono dotacional para empresas tecnológicas y también para zona residencial.

Convento de las Terreras y zonas verdes

Por otro lado, Francisco Cañizares asegura que las obras de reforma y rehabilitación del antiguo Convento de las Terreras siguen avanzando, en mayo o junio podrían finalizar los trabajos del tejado y el objetivo es que este mismo año ya se puedan celebrar diferentes eventos en el interior del inmueble, teniendo en cuenta que se quiere convertir en un centro gastronómico.

Y respecto a las nuevas zonas verdes, avanza el alcalde que están próximas a su finalización las ampliaciones que se acometen en las avenidas Calvo Sotelo y Jesús Garrido y en la zona de los antiguos silos.