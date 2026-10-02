Broceño anuncia una base delegada de la Unidad de Seguridad y Protección Aérea de Policía Nacional en Ciudad Real

La Policía Nacional ha celebrado hoy en Ciudad Real los actos por el Día de sus Patronos, los Santos Ángeles Custodios, evento en el que cada año se imponen las condecoraciones al Mérito Policial a los agentes que han destacado por actuaciones en el trabajo policial.

El acto ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño Caminero; y el comisario principal José Alberto Camacho Pedrero, jefe provincial de Policía Nacional; junto al alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares Jiménez, el comisario jefe provincial de operaciones, Santiago Fernández del Río y el secretario general de la Comisaría Provincial, Eugenio Palomares Sánchez.

En la Comisaría Provincial de Ciudad Real se han concedido 14 condecoraciones a miembros de la Policía Nacional por su brillante trayectoria profesional y su participación en servicios de especial relevancia.

También se otorga la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a cuatro personas ajenas al Cuerpo, que fueron distinguidas por su extraordinaria colaboración con la Policía Nacional, concretamente a la Magistrada Juez del Juzgado de la sección civil y de Instrucción n.º 7 Dña Beatriz Garrido Felipe, al teniente de la Guardia Civil de la Compañía de Puertollano, D. Pedro Morallón López, al subinspector de la Policía Local de Ciudad Real, D. Miguel Ángel Rincón González y a la jefa del área de extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, Dña. Helena López Muñoz.

Actos por el Día de la Policía Nacional que también se han celebrado en las comisarías locales de Puertollano, Valdepeñas y Alcázar de San Juan, donde se han impuesto un total de ocho condecoraciones.

La Policía Nacional, una gran familia azul siempre comprometida con su labor

Tras el pase de revista a la formación y la entrega de condecoraciones, el comisario provincial, José Alberto Camacho, ha tomado la palabra para incidir en el excelente equipo de más de 550 profesionales que conforman la plantilla de la Policía Nacional en la provincia de Ciudad Real

El comisario principal ha querido reconocer en primer lugar el enorme esfuerzo y compromiso de los policías nacionales acorde con la vocación que les hizo elegir el camino del servicio a los ciudadanos y que se refleja especialmente en situaciones de especial trascendencia como la que padecen los compatriotas ceutíes, y donde nuestra Policía Nacional está presente más que nunca para que el orden y la normalidad puedan retornar a esta ciudad española.

José Alberto Camacho, comisario provincial | OC

Por último ha referido la excelente colaboración y coordinación con el resto de instituciones y FFCCSS, así como ha querido destacar la labor humanitaria de los agentes que cada año prestan cientos de servicios asistenciales graves en los diferentes departamentos y comisarías de la provincia, además de facilitar al ciudadano el acceso real y cercano a su Policía Nacional en sus cuatro comisarías de Ciudad Real, Valdepeñas, Puertollano, Alcázar de San Juan y unidad de documentación de Tomelloso, donde las dependencias y oficinas de denuncias permanecen abiertas las 24 horas del día y disponibles para sus conciudadanos.

VIDOC y UPR, dos ejemplos de una Policía más cercana y preparada

El subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño, ha destacado la capacidad de la Policía Nacional para hacer frente a una delincuencia que cambia cada vez más deprisa, poniendo como ejemplo la operación Keiko, desarrollada desde Ciudad Real y que permitió desarticular uno de los principales entramados de distribución de heroína y cocaína de la provincia, con tres fases, once detenidos y diez puntos de procesamiento y distribución desmantelados.

Broceño ha subrayado que estos resultados reflejan la importancia de contar con profesionales y herramientas capaces de adaptarse a las nuevas formas de delincuencia.

Así mismo, Broceño ha puesto también en valor la labor de la Policía Nacional como servicio público cercano, destacando iniciativas como el VIDOC, que junto a la unidad móvil ha permitido expedir cerca de 4.000 documentos en los municipios de la provincia durante el último año, especialmente acercando este servicio a las personas mayores y a quienes viven en localidades más pequeñas.

Asimismo, ha destacado la evolución de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), cuya puesta en marcha avanza con un subgrupo ya constituido, como muestra del compromiso por seguir ampliando las capacidades policiales y mejorar la respuesta ante situaciones complejas.

David Broceño, subdelegado del Gobierno en Ciudad Real | OC

Seguridad y Protección Aérea: nuevos medios para complementar la seguridad

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha anunciado que en los próximos días está previsto que entre en funcionamiento en Ciudad Real una base delegada de la Unidad de Seguridad y Protección Aérea (SPA) de la Policía Nacional, que permitirá reforzar con drones las labores de prevención, vigilancia e investigación.

Esta nueva capacidad se suma a la incorporación durante 2026 de nuevos drones y sistemas físicos de detección, reforzando la seguridad ciudadana, la vigilancia en grandes concentraciones y el control del espacio aéreo.

La unidad opera a nivel provincial y nacional, y ha formado parte en diferentes dispositivos policiales en nuestro país y eventos provinciales multitudinarios.

Además del pilotaje de drones, desarrolla labores de monitorización del espacio aéreo, revisión de solicitudes de vuelo de particulares y otras corporaciones, captación de imágenes y apoyo a otras unidades policiales, así como funciones de detección frente a vuelos no autorizados, convirtiéndose en una herramienta indispensable para complementar la seguridad en los dispositivos de la Policía Nacional y la gestión provincial del espacio aéreo en coordinación con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Como ha querido remarcar el jefe provincial Alberto Camacho, se trata de servicios que una vez más reflejan la vocación y el compromiso de todos y cada uno de los funcionarios de la Policía Nacional no sólo en la prevención y la lucha contra la delincuencia, sino en una mejora y modernización de todas las operativas policiales como fiel reflejo de su profesionalidad.