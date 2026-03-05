Blanca Fernández reivindica en Ciudad Real las políticas públicas para superar la desigualdad estructural y la ‘vacuna’ de la igualdad contra la violencia machista

La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha reivindicado las políticas públicas para superar la “desigualdad estructural” que existe entre mujeres y hombres, sin obviar que el “orgullo” que supone observar la enorme evolución experimentada por la sociedad en su conjunto en las últimas décadas.

Una realidad material que Blanca Fernández ha ejemplificado en el hecho de que prácticamente 7 de cada 10 personas en desempleo en Castilla-La Mancha son mujeres o en la brecha salarial del 20 por ciento que tienen las mujeres en relación a los hombres, un denominador común que también se da en España y en el resto del mundo.

La delegada de la Junta se ha pronunciado de este modo en el acto institucional organizado por la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades en Ciudad Real dentro del Día Internacional de las Mujeres, donde ha dejado claro que las mujeres aún siguen teniendo situaciones de precariedad mucho mayores “porque tenemos más paro y menos salario, pero sobre todo tenemos más precariedad en los contratos a tiempo parcial, en las jornadas reducidas o en las excelencias y permisos por cuidados, que son siempre de mujeres, una situación que conlleva una mochila a lo largo de la carrera profesional que nos va empobreciendo a cabo de los años”.

Para revertir esta realidad, Blanca Fernández ha valorado el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha a la hora de implementar medidas transversales “muy contundentes y reales para mejorar la situación de las mujeres”, entre las que ha citado las políticas activas de empleo o proyectos concretos como el Plan Corresponsables, que “en la provincia se traduce en 2,5 millones de euros para que muchas familias puedan conciliar y compartir las tareas de manera corresponsable”.

Violencia machista, la desigualad más dura

La responsable provincial también ha aludido a la desigualdad más dura que representa la violencia machista, y para corroborarlo ha apuntado a las 7.000 mujeres que pasan al cabo del año por los 26 centros de la mujer que hay en la provincia de Ciudad Real; la atención que han recibido ya 70 mujeres en el centro de atención de atención integral a mujeres víctimas de agresiones sexuales tras haber sido violentadas; los 165 menores atendidos en los programas de atención psicológica o las 95 personas entre mujeres y niños socorridas en los recursos de acogida.

Foto de familia en el acto institucional de la Junta en Ciudad Real con motivo del 8M | OC

A la vista de esos datos, Blanca Fernández ha lanzado el mensaje de que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir trabajando en esta dirección “para que las mujeres sientan que son apoyadas, que cuando denuncian tienen un recurso, que no necesitan ni siquiera denunciar para que las atendamos en nuestros recursos de acogida, pero que, especialmente, la gran vacuna contra la violencia machista es la igualdad, y necesitamos conseguir esa igualdad material”.

Todo ello visibilizado en este acto del Día Internacional de las Mujeres dedicado a las mujeres en la música con una exposición y un concierto a cargo de Conservatorio Profesional de Música Alcázar de San Juan-Campo de Criptana, que ha ilustrado “la importancia que han tenido las mujeres en la música a lo largo de nuestra historia y, sin embargo, lo olvidadísimas que están porque ya ha habido quien se ha encargado de que se olvidaran estas mujeres para que no cundiera el ejemplo”.

Educar en igualdad

Tal y como ha señalado Blanca Fernández, esta es solo una muestra de los proyectos de igualdad que se llevan a cabo en los centros educativos de Castilla-La Mancha, también en la provincia de Ciudad Real, y de manera singular en los conservatorios. “Y qué mejor día que hoy para finalizar con una pieza de Celia Izquierdo, compositora y profesora en el conservatorio, con la que seguir visibilizando a las mujeres, porque aún nos queda mucho por conquistar”.

Todo ello tras la lectura del manifiesto con motivo del 8-M a cargo de la profesora del Conservatorio Profesional de Música Alcázar de San Juan-Campo de Criptana, Celia Izquierdo, y la intervención del director, Eusebio Fernández-Villacañas, para presentar las piezas musicales al alumnado participante en un evento que también ha contado con la presencia de la delegada de Igualdad, Manoli Nieto-Márquez; los delegados de Educación, Cultura y Deportes, José Caro; de Sanidad, Francisco José García; y el de Desarrollo Sostenible, Agustín Espinosa; además de la concejala en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Sara Martínez, y el alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro.

Precisamente el alcalde criptanense ha incidido en la importancia de estos actos para visibilizar las desigualdades que aún existen y para ratificar el “compromiso firme” de las políticas públicas que “tenemos que llevar a cabo en un momento en el cual hay partidos que niegan esa realidad, u otros que dudan, que no sé qué es peor”.

Para finalizar, Lázaro ha mostrado el orgullo de que haya sido el Conservatorio de Música de Alcázar de San Juan-Campo de Criptana el encargado de visibilizar esta exposición de ‘Mujeres en la música’ y, por extensión, desde los centros educativos de la región”.