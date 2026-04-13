El Ayuntamiento de Ciudad Real concede licencia para el inicio de las obras del Campus Biosanitario

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real, en su reunión de este lunes, ha concedido a la Universidad de Castilla-La Mancha la licencia parcial para el movimiento de tierras, en concreto vaciado y pavimentación, en la parcela del número 1 de la calle Giraldo de Merlo, paso previo para la construcción del futuro Campus Biosanitario, en una zona aledaña al Hospital General.

“Una vez que se han completado todos los informes técnicos y jurídicos, se ha impulsado su aprobación para permitir el inicio de estas obras sin ningún tipo de demora”, ha desvelado el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, quien también ha asegurado que “este es el camino, reducir tiempos, eliminar bloqueos administrativos y siempre facilitar que proyectos estratégicos para la ciudad puedan avanzar”.

Otros asuntos

La limpieza de la ciudad también ha sido cuestión importante dentro del orden del día. En primer lugar por la clasificación de ofertas para el refuerzo del Servicio de Limpieza para 2026, en la que ha quedado en primer lugar la presentada por FCC por un importe de 409.000€ + IVA, y por lo tanto, “este es uno de los refuerzos que va a haber este año de limpieza en Ciudad Real, concretamente desde el 1 de mayo hasta finales de octubre, un tema importantísimo, un área de mejora de este equipo de Gobierno en el que estamos trabajando con el objetivo de tener la ciudad lo más limpia posible”, resume Arroyo, que también ha dado cuenta de la aprobación de los pliegos para el suministro de un camión cisterna de riego, destinado al servicio de limpieza viaria, por un importe de 148.000€ + IVA, y que “será una herramienta fundamental, sobre todo para los meses estivales”.

En otro orden de cosas, también se ha dado luz verde al programa de dinamización y de acción comunitaria conocido como ParticipaOn 2026, “un programa municipal, que es temporal, en el que bajo la clave colectiva se viene trabajando en iniciativas y proyectos para abordar los retos sociales que permitan mejorar las condiciones de vida de los barrios, tejiendo siempre una sociedad más cohesionada, más formada e informada”, ha concluido Guillermo Arroyo.

Por último, se ha adjudicado el proyecto de iluminación de la zona acceso norte, en el entorno de la Biblioteca Pública del Estado, a la empresa Proisur Viales del Sur SL, por un importe de 40.220€ + IVA.