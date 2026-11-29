El piloto natural de Argamasilla de Calatrava, David Almansa, ha ganado el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de Moto 3 en el circuito de Cheste, última prueba puntuable del año del Mundial de Motociclismo.

Almansa salió segundo desde la pole y pronto se formó un grupo de cinco pilotos que comandaron la cabeza de la carrera.

Al final, Almansa pudo adelantar al campeón, Máximo Quiles, en las últimas vueltas y cruzó la línea de meta en primera posición.

Como curiosidad, la de David Almansa ha sido la victoria número 150 de pilotos españoles desde que existe el mundial de Moto 3.

De esta forma, el piloto de Argamasilla de Calatrava finaliza segundo en la clasificación general del mundial con 291 y la próxima temporada dará el salto a Moto 2, la categoría intermedia del mundial de motociclismo.

David Almansa ha cerrado un año muy exitoso ya que ha logrado un total de 10 podios, con 5 victorias de grandes premios y otros 5 segundos puestos.