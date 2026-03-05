AFAMMER presenta en Ciudad Real su manifiesto del 8M y vuelve a la ONU para defender los derechos de las mujeres rurales

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) ha elaborado su manifiesto con un decálogo de acciones, en el que destaca los avances y los retos pendientes en materia de igualdad, especialmente en las zonas rurales.

Esta organización se suma al lema “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas” que Naciones Unidas ha elegido este año para conmemorar el día Internacional de la Mujer.

La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, ha presentado en Ciudad Real las principales reivindicaciones de AFAMMER con motivo del próximo 8 de marzo y ha anunciado que AFAMMER volverá a estar presente un año más en la 70ª Sesión de la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer, el mayor órgano intergubernamental en materia de igualdad.

AFAMMER que cuenta con Estatus Consultivo Especial en Naciones Unidas, organizará un evento paralelo (side event) titulado “Liderazgo rural femenino: hacia una justicia de género en las zonas rurales”.

El evento tendrá lugar el próximo 10 de marzo en la sede de Naciones Unidas de Nueva York, y será un espacio de diálogo para reflexionar sobre la realidad de las mujeres rurales y los múltiples retos a los que se enfrentan por razón de género y territorio. Así como el papel esencial que juegan en el desarrollo económico, social y medioambiental de sus comunidades.

Quintanilla ha señalado que pondrán sobre la mesa algunas barreras como el acceso desigual a recursos públicos, formación, justicia y participación en la toma de decisiones.

AFAMMER se suma al Año de la Agricultora y celebra Asamblea Provincial en Ciudad Real

Quintanilla ha afirmado que este 2026 será un punto de inflexión para impulsar el papel esencial que juegan las mujeres en los sistemas agroalimentarios con la declaración del Año Internacional de la Agricultora por Naciones Unidas, respaldada por la FAO con el objetivo de acelerar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria.

Tras el acto de presentación de las reivindicaciones y el anuncio de la participación de AFAMMER, tuvo lugar la Asamblea Provincial de AFAMMER en Ciudad Real que reunió a presidentas y socias de 40 localidades de la provincia que se reunieron para fortalecer lazos de unión de cara al 8 de marzo.

Asamblea provincial de AFAMMER | OC

Propuestas de AFAMMER para conseguir la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y niñas

En su manifiesto para el próximo 8 de marzo AFAMMER insta a los gobiernos, organismos internacionales y a toda la sociedad a reforzar su compromiso con la igualdad real de oportunidades con medidas concretas y efectivas como son:

-- Aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas, especialmente en el ámbito local.Solo el 24,77% de los ayuntamientos en España están liderados por mujeres y únicamente el 46,77% de las consejerías en los Gobiernos Autonómicos están ocupadas por ellas.

-- Poner a las mujeres en el centro de la transición ecológica y de las economías verdes.Solo 1 de cada 7 personas ocupadas en actividades verdes en España es mujer.

-- Igualdad en el acceso al crédito y la financiación.Según Naciones Unidas, 742 millones de mujeres no tienen acceso a servicios financieros, a pesar de representar el 49,7% de la población mundial.

-- Igual acceso a la propiedad de la tierra.A pesar de que las mujeres suponen casi la mitad de la fuerza laboral agrícola del mundo y producen hasta el 80% de los alimentos en las economías en desarrollo, poseen menos de una quinta parte de las tierras del planeta.

-- Conseguir que la conciliación y la corresponsabilidad sean una realidad. Es una de las principales brechas que expulsan a las mujeres del mercado laboral y/o las obliga a reducir su jornada, lo que conlleva percibir menos sueldo y una menor cotización de cara a sus pensiones.

-- Garantizar una vejez activa y saludable para las mujeres de más edad.

-- Erradicar todas las formas de violencia machista que se ejercen contra las mujeres,que ha adoptado nuevas formas en el entorno digital y en la vida pública.

-- Reforzar la educación en igualdad y combatir los discursos negacionistas que consideran que las políticas de igualdad perjudican a los hombres.