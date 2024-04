Acusado del crimen de La Atalaya: "No me siento culpable porque estoy convencido de que no maté a nadie"

Declaraciones que ha hecho Lomas en su derecho a la última palabra una vez finalizado el juicio que se ha celebrado estos últimos días en la Audiencia Provincial de Ciudad Real en el que se han juzgado unos hechos que ocurrieron en la madrugada del 1 de agosto de 2021.

El acusado ha dicho que no ha pedido perdón a la familia de la víctima porque no se siente culpable al estar convencido de que “no maté a ese señor, de haber matado a un ser humano me habría arrepentido toda mi vida”. Recordar que Lomas señaló durante la vista oral que había una trama contra él y que alguien le colocó el cadáver en su finca.

En su derecho a la última palabra, ha reiterado que no tiró a matar, “tiré para avisar, lo que quería era que ese bulto, si es que tenía dentro una persona, escapara por las portadas que estaban abiertas”ha dicho que la casa de campo la tenía en propiedad desde el año 1985, cuando murió su madre, y que la tenía que defender porque es su vida.

Lomas ha señalado que desde ese año hasta el 2000 no estaba tranquilo y gente desconocida en la finca todos los días pero no tenía dinero para colocar rejas y por eso decidió tapiar las ventanas de su vivienda “porque aquello era un coladero impresentable”. Según ha indicado, interpuso numerosas denuncias policiales, “me duelen las manos de firmarlas”.

José Manuel Lomas ha dicho que vivir en estas condiciones “si uno no tiene una enfermedad, se la crea. Son años soportando la constancia de la maldad, viendo que están deseando que tires la toalla para apoderarse de lo que es legítimamente tuyo, años que destrozan a cualquiera”.

José Manuel Lomas durante el juicio | OC

Conclusiones finales de las partes

En sus conclusiones finales, la Fiscalía mantiene que Lomas cometió un delito de homicidio doloso y pide 12 años y seis meses de prisión. El fiscal considera que no hubo legítima defensa en el acusado.

Por su parte, la acusación particular asegura que hubo alevosía y por eso mantiene el delito de asesinato, con una petición de pena de 25 años de cárcel. El abogado afirma que el acusado actúo movido por la ira y la venganza y que en ningún momento se ha arrepentido de matar a una persona.

Mientras, la defensa ha modificado sus conclusiones, sigue pidiendo la libre absolución alegando legítima defensa, pero solicita que en el caso de que el veredicto del jurado sea de culpabilidad se tengan en cuenta los eximentes y atenuantes.

El letrado ha manifestado que su cliente es inocente, en ningún momento ha intentado mentir y matar, y sufrió una agresión ilegítima al entrar un intruso en su propiedad.

Dice que obró por un instinto de supervivencia pero no para matar, sino por un miedo insuperable y para sobrevivir. Entiende el abogado defensor que Lomas no es un asesino ni actuó por ira o venganza.

Psiquiatras del hospital

En la sesión de hoy, han testificado los psiquiatras que elaboraron el informe cuando José Lomas fue derivado desde la prisión de Herrera de la Mancha al servicio de urgencias del Hospital de Ciudad Real.

Dicen que no detectaron una sicopatología ni trastornos mentales, las capacidades cognitiva y volitiva no estaban alteradas, pero el acusado si presentaba rasgos de personalidad de tipo paranoide que no tienen por qué derivar en una enfermedad.

Psicóloga: "el acusado vivió su peor pesadilla"

También ha declarado, a petición de la defensa, una psicóloga que elaboró un informe sobre el acusado. Concluye que Lomas sufre un trastorno delirante paranoide y tenía un miedo insuperable porque desde hace años estaba obsesionado con que le iban a robar en su finca.

Esta profesional asegura que en el día de los hechos el librero vivió su peor pesadilla.

Deliberación del jurado

Ahora, una vez finalizado el juicio, la jueza que ha presidido la vista oral entregará esta tarde a los miembros del jurado el objetivo del veredicto para que deliberen, a puerta cerrada, sobre la inocencia o culpabilidad del acusado.