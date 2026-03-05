76 municipios y la Diputación de Ciudad Real presentan 650 proyectos por casi 30 millones para reparar daños de la borrasca Leonardo

La Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real ha finalizado la recopilación y ordenación de la información remitida por 76 ayuntamientos y la Diputación Provincial para optar a las ayudas destinadas a reparar daños provocados por la Borrasca Leonardo. En total, se han recibido 650 proyectos, con una estimación de gasto de 29,85 millones de euros.

Estas ayudas contemplan una financiación de hasta el 50% del coste de las actuaciones con cargo a la Administración General del Estado, lo que refuerza el apoyo del Gobierno de España a la recuperación de los servicios públicos locales y de las infraestructuras dañadas.

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha subrayado que “cuando una borrasca golpea, lo importante es pasar del daño a la solución. Y eso se hace con proyectos, con tramitación y con obras. El Estado está en la recuperación y al lado de Ciudad Real para que la vuelta a la normalidad sea rápida y eficaz”.

Con este trabajo, la Subdelegación del Gobierno ha reunido y ordenado toda la información de estimación aportada por las entidades locales, delimitando con claridad los municipios afectados y las actuaciones de reparación que pueden acogerse a estas ayudas.

Una vez reunidos y organizados los proyectos, se trasladará la documentación al Ministerio de Política Territorial, para que sea tenida en cuenta en la próxima convocatoria, que se publicará próximamente.

Cuando esa convocatoria esté en marcha, la Subdelegación iniciará la instrucción de los expedientes, revisando que las actuaciones presentadas se ajustan a los conceptos subvencionables y que guardan relación directa con los daños causados por la Borrasca Leonardo.

Broceño ha remarcado que “la recuperación no puede quedarse en anuncios: tiene que llegar a los pueblos, a sus infraestructuras y a su vida cotidiana. Vamos a trabajar con seriedad y con ritmo, para que estas ayudas se traduzcan en reparación y normalidad lo antes posible”.