Estudiantes del programa Incluye e Inserta UCLM y del IES Al-Basit han participado en un simulacro de votación organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Subdelegación del Gobierno en Albacete. Este taller inclusivo, destinado a acercar el funcionamiento de un proceso electoral a estudiantes con discapacidad intelectual, se desarrolló en la Sala de Vistas de la Facultad de Derecho, habilitada para la ocasión como un colegio electoral.

En el simulacro participaron 18 estudiantes con discapacidad intelectual del programa universitario ‘Inserta e Incluye UCLM’, junto a alumnado del IES Al-Basit de Albacete y profesorado del programa académico. En total, cerca de 30 personas asistieron a esta actividad práctica, que permitió conocer los principales pasos de una votación y resolver dudas sobre el ejercicio del derecho al voto.

Para recrear las condiciones de una jornada electoral, la Sala de Vistas se acondicionó con dos urnas, papeletas ficticias y una cabina de votación. Los participantes pudieron familiarizarse así con los elementos y procedimientos habituales de un colegio electoral, en una experiencia orientada a facilitar su comprensión y participación.

El taller contó con la colaboración de un equipo de la Subdelegación del Gobierno, encabezado por su secretaria general, Beatriz Rodríguez, e integrado también por la vicesecretaria general y coordinadora del proceso electoral, Almudena López; Antonio Guillén, responsable de accesibilidad y miembro del equipo encargado del material electoral; y Alicia Navalón, técnica en prevención de riesgos laborales y miembro del equipo responsable de los representantes de la Administración en los procesos electorales.

Durante la sesión se abordaron también las novedades previstas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, entre ellas la posibilidad de acreditar la identidad mediante la aplicación MiDNI, que genera un código QR temporal para su comprobación a través de dispositivos específicos.

La iniciativa permitió combinar el aprendizaje práctico con la resolución de dudas y el acercamiento a los procedimientos electorales, favoreciendo el conocimiento de los mecanismos de participación democrática entre el alumnado.