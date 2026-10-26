Sanidad sigue animando a los ciudadanos a la vacunación frente a la gripe

La delegada provincial de Sanidad, Juani García Vitoria, ha destacado que la campaña se ha adelantado respecto a años anteriores atendiendo al criterio de las autoridades sanitarias debido al repunte de infecciones respiratorias y la circulación de SARS-CoV-2 registrado en las últimas semanas.

De las cerca de 600.000 dosis adquiridas en Castilla-La Mancha, alrededor de 120.000 se destinan a la provincia de Albacete. García ha indicado que la pasada campaña concluyó con más de 108.000 personas vacunadas en la provincia y ha animado a la ciudadanía a acudir por "responsabilidad individual y colectiva", remarcando que las vacunas salvan entre 2 y 3 millones de vidas al año en el mundo.

La delegada de Sanidad ha recordado las novedades de la campaña de vacunación, como es la ampliación en dos años en niños. Así, pueden ser vacunados desde los seis meses a los 7 años. “Con una vacuna intranasal muy sencilla y aconsejable, no solo les protegemos a ellos, lo hacemos también con su entorno”, ha comentado García Vitoria. Finalmente, la delegada ha hecho un especial llamamiento a mujeres embarazadas y profesionales sanitarios.

Por su parte, la directora gerente del Área Integrada de Hellín, Mónica Vargas, ha explicado que el año pasado se administraron en el área un total de 15.000 vacunas. “Son buenos datos, pero queremos ser más ambiciosos; tenemos la inquietud y la esperanza de que crezcan estas cifras, porque las vacunas evitan que los enfermos crónicos sufran complicaciones”, ha dicho Vargas. En la atención a los medios de comunicación, la gerente ha definido al Centro de Salud de Tobarra como un centro clave de la Gerencia de Atención Integrada de Hellín y ha agradecido la labor que realizan los profesionales.

Por último, la coordinada de Enfermería del Centro de Salud de Tobarra, Carmen Sáez, ha insistido en que vacunarse es fácil y muy efectivo. Sáez ha afirmado que la aceptación de la campaña está siendo buena y ha puesto en valor el trabajo de las compañeras en consulta o en domicilio, impulsando una vacunación especialmente beneficiosa para pacientes hipertensos, diabéticos u obesos.

La vacunación se lleva a cabo de forma programada con cita previa, la cual puede solicitarse por teléfono, a través de la web de Sanidad o mediante la aplicación Mi Salud Digital. Adicionalmente, el SESCAM enviará mensajes SMS para reforzar la captación activa de la población diana.

La campaña de vacunación frente a la gripe se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027.