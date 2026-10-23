Arranca oficialmente la XXVIII edición de Abycine

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha invitado a disfrutar de los grandes atractivos que, hasta el próximo 29 de este mes, ofrece la XXVIII edición del Festival Internacional de Cine de Albacete ‘Abycine’ durante su asistencia al acto de inauguración oficial celebrado esta tarde en el Teatro Circo, recordando que en esta ocasión reunirá 121 producciones cinematográficas y 101 sesiones públicas, además de numerosas actividades profesionales, encuentros con creadores y propuestas destinadas a acercar el cine independiente al público.

Un festival prestigioso y consolidado que, según ha destacado Manuel Serrano, contribuye de manera decidida a proyectar con fuerza la imagen de la ‘Marca Albacete’ al exterior a través del cine, y a dinamizar la economía local y el turismo, una vez que es este festival es uno de los grandes atractivos con los que contamos.

El alcalde ha dado la enhorabuena a la actriz Victoria Luengo por el Premio Trayectoria Joven 2026 que Abycine le ha concedido en el transcurso de esta gala en reconocimiento a su talento, versatilidad, proyección y a una trayectoria marcada por la diversidad de personajes, destacando su participación en algunas de las producciones más relevantes del audiovisual español reciente. Un reconocimiento que ha hecho extensivo a José Luis Rebordinos, director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y una figura de referencia en la industria cinematográfica española, que participa además en las actividades profesionales de Abycine Lanza.

Galardones que han sido entregados en el transcurso de una gala protagonizada por el reconocimiento al talento cinematográfico, el humor y la música, conducida por el humorista y actor Joaquín Reyes, donde los asistentes han disfrutado además de la actuación del grupo albaceteño ‘Colorado’, que ha ofrecido un recorrido por diferentes temas vinculados al universo cinematográfico español de los años 60.

Por su parte, Santiago Cabañero ha remarcado la importancia, la proyección y el potencial de Abycine y de Abycine Lanza, insistiendo en su papel referente en todo el país. De hecho, ha participado en el acto la directora del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), y ha asegurado que “quien quiera llegar a algo en el mundo del cine, tiene que pasar por Abycine”, subrayando que “es la mejor plataforma” para los trabajos y para sus protagonistas.

Además, ha remarcado cómo el festival se ha transformado en un ente vivo, que impulsa a la industria audiovisual y a los nuevos creadores y creadoras, apoya el talento emergente, acerca la cultura cinematográfica y visibiliza el cine independiente, al tiempo que adquiere una notable dimensión como motor de actividad y oportunidades para la provincia.

El broche de oro de la gala lo ha puesto la proyección de la comedia ‘5 minutos más’, escrita y protagonizada por Berto Romero y dirigida por Javier Ruiz Caldera, que llega a Abycine tras su paso por la Sección Oficial del Festival de San Sebastián.