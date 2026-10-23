Ab Fashion traslada su pasarela en una edición de cambios

AB Fashion celebrará por primera vez su pasarela en las instalaciones de la Institución Ferial de Albacete (IFAB), que acogerá el próximo 31 de octubre, a las 19 horas, la XI edición de una cita que se ha consolidado como uno de los principales referentes de la moda en Castilla-La Mancha, y que ha contribuido a situar a Albacete en el mapa nacional de la creación y el diseño.

El diputado provincial de Juventud y Deportes, Dani Sancha, ha participado en la presentación de esta cita, mostrando el apoyo de la Diputación con una iniciativa impulsada por la diseñadora albaceteña Lola Muñoz que, con el paso de los años, ha trascendido el ámbito de la moda para convertirse en un proyecto con dimensión cultural, comercial, turística y socioeconómico. Junto a la concejala de Marca Albacete, Rosa González de la Aleja; a la delegada provincial de Desarrollo Sostenible de la JCCM, Llanos Valero; y a la propia Lola Muñoz, el diputado ha agradecido a la diseñadora y a todo su equipo que vuelvan a contar con la institución provincial para esta iniciativa y ha destacado el trabajo que llevan a cabo.

“Gracias al incansable trabajo de Lola Muñoz y de todo su equipo, AB Fashion comenzó siendo una pasarela y ahora se ha convertido en un embajador de la provincia moderna, creativa y diversa que somos”, ha señalado. En sus diez ediciones previas, AB Fashion ha conseguido atraer a creadores y firmas que han desfilado en algunas de las principales pasarelas nacionales e internacionales, convirtiendo Albacete en un punto de encuentro para la moda. Una gran trayectoria que Sancha ha alabado, asegurando que la Diputación seguirá al lado de este evento, que ha dado el salto a un espacio mucho más amplio, como lo es el IFAB, que permitirá un notable incremento en el aforo.

Finalmente, Sancha ha puesto el foco en el potencial económico del sector de la moda, señalando que “mueve más de 7.000 empleos en toda Castilla-La Mancha, más de 800 millones de euros de facturación en todo el sector, y repercute en el PIB nacional en torno al 3 por ciento. Por lo tanto, estamos hablando de algo que mueve a mucha gente, que mueve a muchas empresas”. Y ha concluido animando a la ciudadanía a acudir a este evento.

Ocho firmas y Lola Muñoz como protagonistas

Por su parte, Lola Muñoz, ha detallado las novedades de esta nueva edición y, junto al traslado de ubicación, se ha abierto al público con 400 entradas a la venta a través de Globalentradas por valor de 15 euros, al tiempo que ha avanzado que algunas de las modelos locales que participaron en Zona Moda también estarán en Ab Fashion.

Del mismo modo, ha dado a conocer las firmas que estarán presentes: María Lafuente, con ‘Impronta’; Carmen Alba, con ‘Manos al aire’; Peletería Gabriel, con ‘Un diálogo visual entre el legado y la modernidad’; Maison Mesa, con ‘The Beautiful Hours’; Nouménico, con ‘Impulso’; Javier de la Fuente, con ‘Couturisme’; Félix Ramiro, con ‘College’; y Lola Muñoz, con ‘Materia’.