Desvelados los Reconocimientos con motivo del Día de Albacete

El alcalde Manuel Serrano ha informado de las personas y entidades que serán reconocidas este año con motivo de la celebración del Día de la Ciudad y en conmemoración del 651 aniversario de la firma del Privilegio de Villazgo otorgado a Albacete por el Marqués de Villena en 1375 durante el acto que tendrá lugar el próximo 9 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Teatro Circo.

Según ha señalado Manuel Serrano, los reconocimientos, adoptados por acuerdo de la Junta de Portavoces, han recaído a título individual que se concederán a la cantante María Rozalén y al bailarín, coreógrafo y director Ismael Olivas por ser grandes embajadores de la ciudad a través de la música y la danza.

Asimismo, a título colectivo, se reconocerá a la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion), la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia (Amepap) y la Asociación de Familiares de Personas con Alzhéimer y otras Demencias de Albacete, Afa, en el XXX aniversario de su fundación, por su labor ejemplar durante estas tres décadas.

En opinión del alcalde, “todos los reconocidos tienen en común el profundo amor, respeto y cariño que sienten por esta ciudad, así como su importante contribución al engrandecimiento y proyección exterior de la ‘Marca Albacete’ y de los valores que nos identifican”.

Unos más que merecidos reconocimientos que Manuel Serrano ya ha comunicado a todos los galardonados, quienes han recibido con gran entusiasmo y orgullo esta gran noticia, conscientes de la responsabilidad que supone recibir esta distinción en una fecha clave en la que se conmemora el nacimiento de Albacete como entidad independiente y de un progreso imparable que ha llegado hasta nuestros días.

Rozalén

La cantante y compositora albaceteña María Rozalén será reconocida por su trayectoria artística, por su compromiso con esta tierra, por su contribución a la proyección del nombre de Albacete desde los escenarios de todo el mundo y a una cultura más accesible, así como por compartir con públicos de distintos países la cultura y las tradiciones albaceteñas.

Rozalén, una de las voces más destacadas de la canción de autor en español, es una embajadora de Albacete gracias a su trayectoria artística y a su compromiso social. Vinculada a la música desde niña en su ciudad natal. Desde los siete años formó parte de la rondalla del barrio de Fátima, donde tocó la guitarra y la bandurria, y participó en los coros del colegio Santo Ángel de la Guarda y de la parroquia de Fátima. Comenzó a componer a los 14 años y, a los 16, ofreció su primer concierto como cantautora en el festival Operación Bocata de Albacete.

Inició su carrera discográfica en 2013 y ha alcanzado una importante proyección nacional e internacional con álbumes como Con derecho a…, Cuando el río suena…, Matriz y El abrazo (2024). Entre sus reconocimientos figuran el Premio Nacional de Músicas Actuales de 2021 y el Goya a la mejor canción original por Que no, que no ese mismo año. A estos galardones se suman discos de oro y de platino y diversas nominaciones a los Latin Grammy, que reflejan el respaldo del público y el reconocimiento profesional a su trabajo. Su trayectoria destaca también por la defensa de la igualdad, la accesibilidad cultural y la inclusión, acercando sus conciertos a las personas sordas mediante la interpretación en lengua de signos.

Su estrecha vinculación con sus raíces se refleja, en iniciativas como el festival LeturAlma, concebido para promover la cultura y contribuir a mantener viva la España rural. Su talento, su proyección internacional y su compromiso con la sociedad y con su tierra la hacen merecedora de esta distinción.

[[H3:Ismael Olivas]]

Ismael Olivas Gil, bailarín, coreógrafo y director albaceteño, ha desarrollado una trayectoria vinculada a la creación escénica y a la difusión de la danza. Su proyección profesional y su implicación en la vida cultural de Albacete lo convierten también en merecedor de esta distinción.

Su trayectoria representa el valor de la formación artística y la capacidad de los jóvenes creadores para desarrollar proyectos propios desde Albacete, enriqueciendo de manera considerable la vida cultural de nuestra ciudad como un referente cercano para quienes comienzan su camino en las artes escénicas. Formado en el Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete, ha desarrollado una trayectoria como bailarín, coreógrafo y director artístico, ampliando su formación a nivel internacional sin perder su estrecha vinculación con la ciudad. Al frente de su compañía, ha impulsado espectáculos como Amare, Sinfonía en el Lejano Oeste y su versión de El cascanueces, combinando diferentes estilos y lenguajes de la danza.

Entre los hitos de su carrera destaca su participación, en junio de 2026, en el encuentro con el papa León XIV celebrado en el estadio Santiago Bernabéu, donde ejerció como coreógrafo del cuerpo de baile e intérprete, contribuyendo a proyectar el talento albaceteño en un acontecimiento internacional. Su presencia en iniciativas locales como Noches de Danza, dentro del Verano Cultural de 2026, refleja asimismo su compromiso con la difusión de esta disciplina y con el acercamiento de la cultura a todos los públicos de Albacete.

Afanion

Constituida el 19 de diciembre de 1995 por un grupo de padres y madres que habían vivido de cerca el cáncer infantil, Afanion ha cumplido treinta años de trayectoria dedicados a mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con cáncer y de sus familias. Una labor de acompañamiento que merece el reconocimiento de la ciudad de Albacete por su continuidad, su dimensión humana y su contribución al bienestar de quienes afrontan esta enfermedad.

Con sede central en Albacete, desarrolla una atención integral que incluye apoyo psicológico, educativo y social, acompañamiento en el duelo, voluntariado y alojamiento gratuito para las familias que deben desplazarse para recibir tratamiento, a través del proyecto ‘Un hogar fuera del hogar’. Junto a esta labor asistencial, la asociación promueve actividades de ocio y convivencia, sensibiliza sobre la realidad del cáncer infantil y apoya la investigación, contribuyendo a construir una red de solidaridad y acompañamiento.

Su trayectoria ha sido reconocida, entre otras distinciones, con la declaración de utilidad pública en 2013 y el reconocimiento a la Iniciativa Social de Castilla-La Mancha en el ámbito de Familia y Menores en 2018. Estos treinta años de compromiso constituyen un motivo de reconocimiento para la ciudad de Albacete, extensivo a las familias fundadoras, los profesionales, el voluntariado y todas las personas y entidades que hacen posible su labor.

Amepap

Amepap será reconocida por sus treinta años de trayectoria, su apoyo al emprendimiento femenino y su contribución a la igualdad de oportunidades y al desarrollo económico y social de nue

stra ciudad. Fundada en 1996, la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia cumple treinta años de trayectoria trabajando para representar, apoyar y dar visibilidad a las mujeres empresarias, fomentar el emprendimiento femenino y promover la igualdad de oportunidades.

Durante estas tres décadas, ha impulsado la formación, el asesoramiento y la colaboración entre profesionales de distintos sectores, contribuyendo a fortalecer el tejido empresarial y a reconocer el papel de las mujeres en la creación de empleo y el desarrollo económico y social de Albacete y su provincia.

Entre sus principales iniciativas destacan los Premios ‘Entre Nosotras’, cuya vigésima edición se celebró en 2026 en el Teatro Circo, coincidiendo con el aniversario de la asociación, y el tradicional ‘Desayuno de Feria’, que favorece el encuentro entre empresarias, instituciones y agentes económicos, con especial atención al emprendimiento en el medio rural.

Estos treinta años de compromiso constituyen un motivo de reconocimiento para la ciudad, extensivo a las mujeres que impulsaron la entidad, sus sucesivas juntas directivas y todas sus asociadas, cuya labor ha contribuido a fortalecer la presencia y el reconocimiento de las empresarias de Albacete y provincia.

Asociación de Familiares de Personas con Alzhéimer y otras Demencias (Afa)

Afa Albacete será reconocida con motivo del Día de la Ciudad por sus treinta años de trayectoria, su labor de atención a las personas con alzhéimer y otras demencias y su apoyo a familiares y cuidadores.

Fundada en 1996 por un grupo de familiares que buscaban apoyo y recursos para afrontar las dificultades derivadas del alzhéimer y otras demencias, cumple treinta años de trayectoria dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias.

Como entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, ofrece atención especializada a través de recursos como el centro de día terapéutico, los programas de promoción de la autonomía personal, la fisioterapia a domicilio, la ayuda domiciliaria, la atención psicológica y la formación y orientación a familiares. Junto a su labor asistencial, la asociación desarrolla acciones de información y sensibilización para favorecer una mayor comprensión social de estas enfermedades y promover una atención digna y adaptada a cada persona.

En el año de su treinta aniversario, AFA Albacete ha iniciado una nueva etapa con la puesta en funcionamiento, en septiembre de 2026, del Centro de Referencia de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias.

Estas tres décadas de compromiso constituyen un motivo de reconocimiento para la ciudad de Albacete, extensivo a las familias fundadoras, las juntas directivas, los profesionales, el voluntariado y todas las personas y entidades que han contribuido a consolidar esta red de apoyo y atención.