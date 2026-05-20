Renovado por tres años el convenio con el Obispado y Cáritas para alojamiento de temporeros en el Seminario

El Ayuntamiento va a renovar para los próximos tres años el convenio con el Obispado de Albacete y Cáritas Diocesana para el denominado ‘Proyecto de alojamiento temporal para trabajadores agrícolas’.

La concejala de Asuntos Sociales, Llanos Navarro, ha informado de la aprobación en la Junta de Gobierno Local de la renovación de un acuerdo que está en vigor desde 2020, “y aunque hasta ahora lo firmábamos cada año, hemos preferido darle más estabilidad y se extenderá hasta 2028, salvo que el Obispado necesite las dependencias del Seminario para otro uso”.

De este modo, 50 trabajadores temporeros tendrán alojamiento en las habitaciones, salas comunes y aseos de la primera y segunda plantas del ala derecha del Seminario, durante los meses de junio a octubre. Según la concejala, “estas personas dispondrán de un entorno de convivencia adecuado a sus necesidades con una atención integral, incluyendo la cobertura de sus necesidades personales básicas y la promoción de sus habilidades personales y sociales para una mayor autonomía e integración”.

El Ayuntamiento, por su parte, se hará cargo del estudio, valoración y acompañamiento de las personas que accedan a este recurso, haciendo la intervención social correspondiente con el personal de los servicios sociales. Asumirá además la limpieza de las dependencias y el servicio de seguridad para controlar el acceso al edificio de las personas debidamente autorizadas. También proporcionará el servicio de lavandería y el suministro de ropa de cama y enseres necesarios, y de lunes a domingo facilitará desayuno y cena tipo catering.

También será responsabilidad municipal hacer las adecuaciones necesarias en las instalaciones cedidas para conseguir su habitabilidad básica, y después de su uso dejarlas en las mismas condiciones en que se encontraban al momento de la cesión.

La tercera firmante del convenio, Caritas Diocesana, será la entidad intermediaria para el funcionamiento operativo del proyecto, y prestará su colaboración en la intervención social con las personas que sean derivadas desde el Equipo de Inclusión del Ayuntamiento

Se constituye una Comisión Interinstitucional de gestión y control que se reunirá al inicio y a la finalización del proyecto anual, formada por representantes de la Diócesis, Ayuntamiento y Cáritas Diocesana. También habrá una Comisión técnica de seguimiento y valoración que se reunirá mensualmente, formada por el personal técnico de Servicios sociales y de Caritas.

Llanos Navarro ha agradecido la disposición del Obispado, porque “en los últimos años ha crecido la demanda de trabajo temporero, y con ello son mayores las necesidades de alojamiento y atención por parte las personas inmigrantes extranjeras que participan en la vendimia y en otras tareas agrícolas. Aunque el Ayuntamiento no tiene competencias ni medios para atajar ese problema, estamos poniendo todo de nuestra parte para evitar problemas de convivencia vecinal como los asentamientos irregulares, además de prestar atención a personas muy necesitadas que también contribuyen con su trabajo a la economía local”.