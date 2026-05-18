DGT

Los Vehículos de Movilidad Personal tendrán que estar registrados en la DGT

En cifras, 1.479 VPM ya están inscritos en la provincia, de los cuales, 1.027, lo están en la capital.

Onda Cero Albacete

Albacete |

Campaña informativa de VMP Albacete
Campaña informativa de VMP Albacete | OCR Albacete

La regulación de los VMP está en marcha por parte de la Dirección General de Tráfico. Estos vehículos deberán estar inscritos en la DGT, contar con seguro obligatorio y llevar matrícula identificativa.

Además, aquellos que hayan sido fabricados antes del 22 de enero de 2024, tiene los días contados.

Albacete cuenta con una Ordenanza Municipal que regula el uso de los VMP. En el año 2024 hubo 80 accidentes y en el año 2025 hubo 125

En cuanto a denuncias, en octubre del año 2025 se llevo a cabo una campaña de control de estos vehículos, con 624 controles y 128 denuncias. La denuncia más repetida fue la de no usar el casco, con casi 63 denuncias, y del 1 de enero de 2026, en lo que va de año, se han realizado 39 controles con 98 denuncias.

Las estafas se podrían producir con los que intentan vender estos vehículos anteriores al 22 de enero de 2024.

En la pagina web de la DGT se podrá consultar el listado de vehículos certificados.

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