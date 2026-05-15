La artesanía regional se instala en el Recinto Ferial con FARCAMA

Se celebrará en la capital albaceteña con la participación de 58 artesanos y artesanas de la Comunidad Autónoma.

El jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este mediodía, en Albacete, la aprobación de “un millón de euros para apostar por el relevo generacional en el sector de la artesanía”, una medida que tendrá su visto bueno el próximo martes en la reunión del Consejo de Gobierno y que se articulará a través de “una nueva orden”.

Así lo ha adelantado en la inauguración de la novena edición de FARCAMA Primavera que, hasta el domingo, se celebrará en Los Ejidos de la Feria de la capital albaceteña y en la que 58 expositores de Castilla-La Mancha comercializan productos fruto del trabajo de 22 oficios diferentes. García-Page ha destacado que “los artesanos van a volver a emparentar muy bien con Albacete, “una ciudad y una provincia emprendedora, que tiene pulso propio, apertura y dinamismo”.

Según el jefe del Ejecutivo regional, el relevo generacional es “una preocupación elemental” del sector artesano, por lo que “nos pusimos a darle vueltas y lo hemos materializado con ayudas que ya han conseguido una parte sustancial del objetivo”, ha celebrado, al tiempo que ha rechazado que “aspiremos a un mundo en el que todo lo hagan las máquinas o la inteligencia artificial” de manera exclusiva.

En paralelo, ha remarcado que el crecimiento de la artesanía castellanomanchega es “consecuencia de un trabajo constante” que ha permitido pasar de “la decadencia” de hace algunas décadas al impulso actual de un sector que “tiene fuerza como industria y que tiene un futuro por delante tremendo”. “Esta tierra cuando empezó a creer en sí misma y a tener nombre propio, empezó a defender lo nuestro, y lo nuestro eran muchas cosas, la artesanía una de ellas”, ha rememorado.

En el arranque oficial de esta feria de artesanía itinerante que ya ha pasado por todas las provincias de la Comunidad Autónoma y también por ciudades de Francia y Portugal, Emiliano García-Page ha estado acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero; y el alcalde de esta capital, Manuel Serrano, entre otras autoridades, además del presidente de FRACAMAN, Roberto Perea, en representación de los artesanos de Castilla-La Mancha.