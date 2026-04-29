Tres estudiantes del campus de Albacete, ganadores del Datathon en Salud Digital de Castilla-La Mancha

Más de 40 universitarios castellano-manchegos han participado en la primera edición del Datathon en Salud Digital de Castilla-La Mancha, una competición impulsada por Dedalus, compañía líder europea en innovación tecnológica para sanidad, en colaboración con la Dirección General de Salud Digital de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, la Universidad de Castilla-La Mancha, Amazon Web Services (AWS) y el Hospital General Universitario de Toledo. Dedalus Datathon (combinación de dato y hackathon), ha convertido a Castilla-La Mancha en el epicentro del talento joven en salud digital al reunir a estudiantes de Grado en Ingeniería Informática, Grado en Biotecnología, Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Grado en Ingeniería Biomédica y Grado en Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha de los campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y de la Sede Universitaria de Talavera de la Reina (Campus de Toledo). Los participantes han aplicado sus conocimientos y talento STEM para dar respuesta a un reto vinculado con la aplicación de inteligencia artificial al ámbito sanitario, consistente en lacreación de un agente conversacional para identificar cohortes de pacientes crónicos. El acto de presentación de los proyectos y de selección de los ganadores ha tenido lugar el martes, 14 de abril, en el Hospital General Universitario de Toledo, con la asistencia de estudiantes, mentores/as, coaches y un jurado compuesto por representantes de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Dirección General de Salud Digital de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha y Dedalus. El evento ha contado con la presencia de Cayetano Fuentes Organero, director general de Salud Digital de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, quien ha inaugurado el encuentro, y Juan Ángel Morejudo Flores, director gerente de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, quien ha puesto en valor la iniciativa de Dedalus para promover el talento joven en la Comunidad. Los premiados El primer premio, entregado por Juan Ángel Morejudo Flores, director gerente de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha y Marisa Felipe, directora general de Dedalus Iberia, ha sido reconocido al equipo ‘Empresarios chismosos’, compuesto por Daniel Sánchez Castro, Carlos Naranjo Calderón, Lucía Sánchez-Chiquito Gómez y Belén Huertas Ruiz, alumnos de Ingeniería Informática del campus de Ciudad Real. Por su parte, el segundo premio, entregado por Cristina Pérez Hortet, directora general de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y Ana Escribano, Profesora Titular de Universidad y directora Académica del Vicerrectorado de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), ha sido para el grupo JCA, compuesto por Alex Ortega Redondo, Javier García Meneses y Celia Almendros Saelices, alumnos de Ingeniería Informática del campus de Albacete. Además, y debido a la alta calidad de los proyectos presentados, se ha entregado un tercer premio extraordinario para el grupo Batería invertida, compuesto por Pablo Pedroche Berlanga y José Antonio Zarandieta Horrillo, alumnos del Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación y Grado en Ingeniería Biomecánica, respectivamente, del campus de Cuenca. Este premio ha sido entregado por Sagrario de la Azuela Gómez, directora gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, y Raquel Podadera, Global Chief Marketing Officer en Dedalus.