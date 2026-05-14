Más de 3.000 niños y niñas disfrutarán de las Escuelas de Verano

Las Escuelas de Verano ofrecerán este año 756 plazas en nueve colegios y dos centros sociales de pedanías, lo que supone un incremento del 10% en el número de plazas ofertadas con relación al pasado año. De este modo, y dado que habrá cuatro tandas quincenales en julio y agosto, más de 3.000 niños podrán acceder a este servicio municipal que es esencial para la atención a la infancia y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Las Escuelas de Verano se desarrollarán en nueve colegios de la ciudad, más dos centros sociales en las pedanías cuyos colegios van a estar en obras para mejoras en climatización.

De ese modo, los niños y niñas de Albacete podrán realizar actividades saludables de ocio y tiempo libre, en un ambiente de igualdad que compense desigualdades. Las Escuelas de Verano “promueven valores de convivencia, igualdad, respeto mutuo, cooperación y trabajo en equipo. También facilitan las relaciones interpersonales entre niños y niñas de diferentes ámbitos, y se desarrollan hábitos de alimentación, cuidado personal, responsabilidad y autonomía”. Además, se reserva un máximo del 30% de las plazas para menores y familias en proceso de intervención social, a propuesta de los servicios sociales.

Nueve colegios en la capital y dos centros socioculturales en las pedanías

Los centros en los que se desarrollarán las Escuelas de Verano este año son los colegios Ilustración, Simón Abril, Cristobal Valera, Benjamín Palencia, José Serna, Virgen de los Llanos, Mª Llanos Martínez, Reina Sofía y Diego Velázquez. También se harán en los centros socioculturales de Santa Ana y El Salobral, dado que se prevé que sus colegios estén en obras para la mejora de climatización. El servicio de Escuelas de Verano se ofrecerá durante los meses de julio y agosto de 2026, dividiéndose en dos quincenas cada mes. El horario será de 09:00 a 14:00 horas, y se podrá ampliar una acogida matutina desde las 8:00 horas. Habrá servicio de comedor para quien lo solicite, en todos los centros salvo en las pedanías.

Pueden ser usuarios de las Escuelas de Verano los menores desde 3 años que hayan estado escolarizados en 2º ciclo de Infantil durante este curso y hasta los 12 años, y deben estar empadronados en Albacete con anterioridad a la presentación de la solicitud. Se ha previsto la contratación de monitores específicos para atender a niños y niñas con necesidades especiales, una condición que debe especificares a la hora de hacer la solicitud, para tenerlo previsto en la organización de los recursos.

Navarro ha asegurado que “para asegurar que este servicio llegue al mayor número de familias y de niños, podrán solicitarse una o varias quincenas, y la adjudicación de las plazas se hará por orden de presentación de solicitudes y con prelación de las quincenas solicitadas, procurando que los solicitantes puedan disfrutar, al menos, una de las quincenas elegidas”. El coste por quincena, que se ha mantenido sin subidas en los últimos cuatro años, es de 50 euros por niño. Si hay varios niños en una misma familia, el precio será de 80 euros para dos niños,100 euros si son tres, y 110 euros si son cuatro, Estarán exentos de pago los niños que estén en proceso de intervención social, previa propuesta de los servicios sociales, así como los que tengan aprobada beca de comedor de la Junta.