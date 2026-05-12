Obras

La tercera fase del Hospital de Albacete podría llegar en enero de 2027

En junio está previsto que entren en funcionamiento dos nuevos servicios: endoscopias digestivas y neumología.

Onda Cero Albacete

Albacete |

Hospital de Albacete
Hospital de Albacete | SESCAM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha marcado en el calendario la fecha de enero de 2027 para comenzar la tercera fase del "gran" hospital de Albacete.

Ha informado de que en junio entran en funcionamiento el servicio de endoscopias digestivas y neumología. Además, ha recordado que en Albacete el proceso está siendo sustancialmente distinto al de otros, porque "estamos haciendo un hospital nuevo en el mismo emplazamiento del hospital antiguo".

"A partir de enero del año que viene, empieza la tercera y quizás más delicada fase del gran hospital de Albacete porque es ya entrar en la obra directamente en todo lo que es el gran edificio antiguo. Eso puede llevar a alguna molestia más, no lo discuto, pero finalmente va a quedar un complejo del que vamos a sentirnos todos enormemente orgullosos", ha apuntado el presidente.

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