Andrés Iniesta y Alba Redondo reciben el Reconocimiento de Honor

El Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha celebrado la decimoquinta edición de sus ‘Reconocimientos’, entregando unos galardones con los que distingue la excelencia académica, investigadora, profesional y social de personas y entidades vinculadas al desarrollo de Castilla-La Mancha. En esta edición, el ‘Reconocimiento de Honor’ ha recaído en Andrés Iniesta y en Alba Redondo, figuras destacadas del fútbol español y mundial.

En esta nueva edición, el jurado otorgó el ‘Reconocimiento de Honor’ al futbolista albaceteño Andrés Iniesta Luján. Campeón del Mundo con la selección española en 2010, autor del gol decisivo de la final, y bicampeón de Europa en 2008 y 2012. Su trayectoria deportiva ha sido reconocida, entre otras distinciones, con la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. En nombre de Andrés Iniesta, ha recogido el premio el director de “Iniesta Academy”, Iván Cascales Domínguez, de la mano de Emiliano García-Page.

Junto a él, también ha recibido el ‘Reconocimiento de Honor’ la futbolista albaceteña, Alba María Redondo Ferrer, referente del fútbol femenino español y Campeona del Mundo con la selección española en 2023. Formada en el Fundación Albacete Balompié y actualmente jugadora del Real Madrid CF, Alba Redondo se ha consolidado como una de las delanteras más destacadas del fútbol nacional.

La premiada, que creció “soñando con el fútbol”, agradeció el reconocimiento recibido y destacó el valor emocional que supone para ella regresar a “su casa” y a la universidad anfitriona. Durante su intervención, subrayó el orgullo que siente por sus raíces albaceteñas y castellanomanchegas, asegurando que siempre intenta llevar el nombre de Albacete “a lo más alto”.

Asimismo, puso en valor el talento presente en la Universidad y defendió la importancia de la formación académica como complemento al deporte profesional. “Además de ser futbolista, también he estudiado”, afirmó, reivindicando la educación superior como una herramienta clave para el futuro y transmisora de valores.

Continuando con el turno de intervenciones, el rector destacó el valor y la excelencia de las personas y entidades reconocidas por el Consejo Social. “Vuestras trayectorias son ejemplo de dedicación, constancia, esfuerzo, superación, y realmente lo que representáis son los valores de esta universidad”.

En el marco del 40 aniversario de la institución académica y de los 35 años del Consejo Social, Julián Garde puso en valor el papel transformador que ha tenido la UCLM en la región, recordando que ya supera los 157 000 egresados y que ha sido clave para garantizar el acceso a la educación superior a miles de personas. Asimismo, agradeció la labor del Consejo Social como puente entre la universidad y la sociedad castellanomanchega.

Garde también se pronunció sobre su candidatura a la presidencia de CRUE Universidades Españolas, señalando que es una decisión que afronta “con responsabilidad y prudencia”. Considera que este paso supone “una oportunidad para seguir defendiendo, desde un ámbito más amplio, los valores de la universidad pública, el compromiso con la sociedad y el trabajo leal en favor de un sistema universitario cohesionado y fuerte, sin perder nunca el anclaje en nuestra realidad, en nuestra tierra y en la experiencia de la Universidad de Castilla La Mancha”.

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Estos galardones incluyen cinco premios que reconocen a personas y colectivos que desde dentro y fuera de la universidad han contribuido, en sus ámbitos respectivos, a la mejora de la calidad y de la imagen de la UCLM, a la difusión entre la sociedad del trabajo que esta realiza y al fortalecimiento de las relaciones entre la institución académica y la sociedad de Castilla-La Mancha a la que sirve.

Reconocimiento a la Excelencia Universitaria.

Estudiantes:

Blanca Royo Camacho – Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica (Toledo). Biotecnóloga y estudiante del Máster en Biomedicina Experimental de la UCLM, ha orientado su trayectoria investigadora al estudio del cáncer, la inmunología y la obesidad. Destaca además por su compromiso asociativo y divulgativo como presidenta de la Asociación de Biotecnólogos de Castilla-La Mancha.

Ana María del Hoyo Abad – Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas (Ciudad Real). Estudiante del Grado en Matemáticas, combina un brillante expediente académico con una destacada formación en danza clásica. Su trayectoria refleja disciplina, constancia y una sólida vocación científica.

Alejandro Delgado Izquierdo – Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. Graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas con un expediente excepcional, ha unido excelencia académica e iniciación investigadora con una clara vocación universitaria. Aspira a desarrollar su futuro docente e investigador en la UCLM.

David Rubio Luque – Facultad de Educación de Cuenca-. Graduado en Maestro en Educación Infantil, ha destacado por su excelencia académica y su intensa implicación en la representación estudiantil universitaria a nivel regional y nacional. Su trayectoria combina compromiso institucional, investigación educativa y vocación de servicio.

Laura Villa Fernández-Arroyo – Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete-. Investigadora predoctoral en robótica social, desarrolla tecnologías orientadas a combatir la soledad no deseada en personas mayores. Su trabajo une innovación tecnológica, impacto humano y divulgación científica con perspectiva social.

Investigación: Pablo Cañizares Cañizares. Catedrático de Ingeniería Química de la UCLM e investigador de referencia internacional en Ingeniería Química y Ambiental, figura entre el dos por ciento de científicos más citados del mundo. Su trayectoria ha sido clave en el avance de tecnologías sostenibles para el tratamiento de aguas y suelos contaminados.

Innovación Docente: María José Sánchez Parra. Profesora del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal en la Facultad de Educación de Toledo, ha impulsado proyectos pedagógicos y artísticos de gran impacto educativo y cultural. Es además fundadora del Coro y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios:

José Antonio Aguado Parralejo. –Servicios Centrales de Gestión Académica de la UCLM-. Con una larga trayectoria en gestión universitaria, ha contribuido decisivamente a la modernización de los sistemas de gestión académica y administración electrónica de la UCLM. Su labor ha sido clave en la transformación organizativa de la institución.

Fermín Reyes Ruiz. -Campus de Albacete / Vicerrectorado de Política Científica. Vinculado a la UCLM desde sus inicios, ha desempeñado responsabilidades esenciales en gestión económica, investigación y representación del personal universitario. Su trayectoria refleja compromiso institucional y vocación de servicio público.

Reconocimiento a la Colaboración Sociedad-Universidad.

Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha. Desde hace más de dos décadas impulsa la transferencia de conocimiento y la conexión entre universidad, empresa y sociedad. Se ha consolidado como un motor de innovación y desarrollo para Castilla-La Mancha.

Reconocimiento a la Trayectoria Profesional

Elena García Caballero. Graduada en Relaciones Laborales por la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, destaca por su trayectoria profesional en el sector tecnológico y por su labor en favor de la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. Ha sido reconocida con el Premio Sociedad Inclusiva 2025 de COCEMFE Nacional.

Premios ‘Mónico Sánchez de Reconocimiento al Emprendimiento’

Nuevo Proyecto Innovador, FastBaby. Spin-off de la UCLM, que desarrolla vehículos de movilidad adaptada de bajo coste para bebés con discapacidad motora. Su propuesta combina innovación social, accesibilidad e impacto real en la vida de las familias.

Proyecto Consolidado, Blesol Tech, S.L. Empresa de base tecnológica vinculada a UCLM, pionera en España en materiales avanzados para fabricación aditiva y moldeo por inyección. Destaca por transformar investigación de alto nivel en soluciones industriales competitivas y escalables.