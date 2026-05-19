Una residente de Medicina Familiar y Comunitaria de Albacete premiada a nivel nacional por un estudio de investigación

La residente de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Albacete, Hellín, Almansa y Villarrobledo, Lucía Jiménez Ochando, ha sido galardonada, como primera autora de un estudio, con el premio a la “Mejor Comunicación Oral de Proyecto de Investigación” en el IV Congreso Nacional de Residentes, Jóvenes Médicos de Familia (JMF), Tutores y Unidades Docentes de la semFYC, celebrado recientemente en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza.

El proyecto premiado, titulado “Efecto clínico a largo plazo e impacto en la calidad de vida del tratamiento erradicador de Helicobacter pylori en pacientes seguidos en Atención Primaria”, ha sido desarrollado por un equipo investigador formado por Lucía Jiménez Ochando, María Jesús Davia Cantos, Alberto Martínez Requena, Ignacio Párraga Martínez, María del Campo Giménez, Gema Tello Nieves, Alba Fernández Bosch, Carlos Martínez de la Torre, Sara Córcoles García, Eugenia Navarro Plaza y Carlos Llano Gómez.

El trabajo se centra en analizar no solo la eficacia microbiológica de los tratamientos frente a Helicobacter pylori, sino también su impacto real en los síntomas y en la calidad de vida de los pacientes, incorporando un enfoque clínico y centrado en la persona propio de la Atención Primaria. El estudio, que contará con la participación de 428 pacientes, permitirá generar evidencia aplicable directamente a la práctica clínica habitual, con potencial impacto científico, social y económico en el sistema sanitario.

En el congreso, que reunió a cerca de 300 asistentes y en el que se presentaron 234 comunicaciones orales, el proyecto de Albacete resultó ganador en la sesión de proyectos de investigación, destacando entre trabajos de elevada calidad científica.

Este reconocimiento cobra especial relevancia al tratarse del segundo año consecutivo en el que este premio nacional recae en un residente de Medicina de Familia de Albacete, un hecho que evidencia la solidez y continuidad del trabajo investigador desarrollado en la Unidad Docente. En la edición anterior, el grupo ya fue premiado por proyectos como el estudio sobre la relación entre estrés y composición corporal en diabetes mellitus tipo 2, así como por un trabajo sobre calidad de vida en pacientes con hígado graso no alcohólico.

Además, el proyecto ahora premiado ha sido reconocido previamente con la primera beca de la convocatoria “I Ayudas para la Investigación en Medicina de Familia – SCAMFYC 2025”, lo que refuerza su calidad y relevancia dentro del ámbito científico.

Este conjunto de logros pone de manifiesto el alto potencial investigador de la Unidad Docente de Atención Primaria de Albacete, que se ha consolidado como un entorno especialmente activo en la generación de conocimiento desde la práctica clínica. Este dinamismo se enmarca en el impulso regional a la investigación sanitaria, que ha llevado a la Consejería de Sanidad y al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) a promover el desarrollo de estructuras específicas como la Unidad de Investigación de Atención Primaria de Castilla-La Mancha, situando a Albacete como un enclave estratégico en este ámbito.

Para la propia Lucía Jiménez, este reconocimiento supone “un premio al esfuerzo colectivo” y un estímulo para seguir desarrollando investigación desde la Medicina de Familia. La residente subraya el valor del trabajo en equipo, la implicación de los pacientes y el papel de las sociedades científicas (semFYC y SCAMFYC), en el impulso de una investigación “rigurosa, útil y centrada en mejorar la calidad de vida de las personas”.

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Con este nuevo galardón, Albacete reafirma su posición como referente en investigación en Atención Primaria, contribuyendo a una mejora continua de la calidad asistencial y de la formación de los futuros especialistas.