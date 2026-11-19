El Grupo Municipal Socialista ha propuesto que la ciudad no pierda la oportunidad de reivindicar la figura del escritor y crítico de arte albaceteño Juan Ramírez de Lucas, lamentando que el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, no haya impulsado ninguna iniciativa novedosa al respecto en un momento en el que su nombre ha vuelto a la actualidad por la película La bola negra, de Los Javis; el documental La voz quebrada, uno de los trabajos premiados en la última edición del festival internacional de cine Abycine, y la aparición del libro Recuerdos. Breve historia de un amor, el testimonio inédito de quien fue el último amor de Federico García Lorca, asesinado ahora hace 90 años.

La concejala socialista Marisa Sánchez Cerro indicaba recientemente que, desafortunadamente, en Albacete “nos estamos acostumbrando a que las cosas pasen y el alcalde no haga nada”. Ya sucedió con los centenarios del Pasaje Lodares, en 2025, y del Himno de Albacete, en 2026. “Son oportunidades perdidas que demuestran la falta de iniciativa de Manuel Serrano, que se dedica a replicar un año tras otro la programación cultural que, en la mayoría de los casos, idearon gobiernos socialistas, pero no arriesga nada”.

Sánchez Cerro ha recordado que desde la década de los 90, el Ayuntamiento de Albacete guarda la colección de arte popular de Juan Ramírez de Lucas, más de 20.000 piezas, recopiladas a lo largo de sus viajes por los cinco continentes. Desde 2008, siendo alcaldesa la socialista Carmen Oliver Jaquero, se muestra en el Museo Municipal una selección de piezas de forma permanente, en un montaje que se divide en tres bloques: El ciclo de la naturaleza, El ciclo de la vida y El ciclo de las ideas. Además, coincidiendo con las fiestas navideñas, se suele instalar una exposición de belenes procedentes de la colección de Ramírez de Lucas, también en el Museo Municipal.

“Consideramos que este es el momento de rescatar como se merece la colección que la ciudad logró siendo alcalde José Jerez”, indicó la concejala socialista, quien propuso que “se convoque al mundo de la cultura, que hable con la familia de Juan Ramírez de Lucas -conocido como El rubio de Albacete tras su relación con Federico García Lorca-, cuente con todos los grupos políticos para poner en valor su figura y para que se dé la relevancia que merece a su legado, que es de toda la ciudad”.

Visión, ambición y anticipación

Para la concejala socialista, “gobernar Albacete no puede reducirse a figurar en las fotos ni a ponerse al frente de los méritos ajenos, gobernar exige visión, ambición y, sobre todo, la capacidad de anticiparse a los acontecimientos para poner nuestro patrimonio y a nuestra gente en el lugar que merecen”. “Y es que mientras creadores de alcance internacional como Los Javis dan a conocer la figura de Juan Ramírez de Lucas en todo el mundo, conectando nuestra ciudad con la figura de Federico García Lorca, Manuel Serrano responde con la mayor de las faltas de interés: sin innovación ni creatividad, programando únicamente las tradicionales exposiciones de Ramírez de Lucas”, ha agregado Sánchez Cerro.

La concejala socialista considera “incomprensible” que, teniendo una oportunidad única para reivindicar nuestra memoria y nuestra cultura ante el mundo, “el alcalde elija el silencio, la oscuridad y la rutina”. “No ha habido un proyecto cultural, ni una programación especial, ni una sola campaña institucional para aprovechar esta ola mediática en beneficio de Albacete. Mientras el nombre de nuestra ciudad llega al foco audiovisual más ambicioso, el valioso legado de arte y piezas que el propio Ramírez de Lucas reunió no sale de su rutina expositiva en el Museo Municipal”, agregó.