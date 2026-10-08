La Navidad se acerca con el montaje de la ilumnación en el centro de Albacete

El alcalde Manuel Serrano ha informado que ya se han iniciado los trabajos para instalar la iluminación navideña de la Calle Ancha, “que estoy seguro de que va a tener la gran aceptación de todos los años gracias al túnel de luz con espectáculos de luz y sonido”.

La empresa Iluminaciones Ximénez SA es la encargada de llevar a cabo la instalación, que ya el pasado año se amplió para abarcar todo el eje peatonal desde el Altozano hasta el cruce con la calle del Tinte, 240 metros lineales.

El alumbrado ornamental para contribuir al ambiente navideño y a la vida comercial y ciudadana en el centro urbano contará con 15 árboles fabricados en estructura de aluminio, de 11 metros de altura y 2,70 metros de ancho. De ellos partirán ramales iluminados de 8 metros de longitud con 60 estrellas de 2 metros de ancho por 2 de alto, todo ello con tecnología led para reducir la contaminación lumínica y el consumo de energía.

La iluminación navideña en la ciudad se encenderá este año el 27 de noviembre, y el túnel de la Calle Ancha ofrecerá cinco pases diarios del espectáculo de luz y sonido mediante software informático, con una duración de entre 10 y 15 minutos, donde los juegos de iluminación se sincronizan con el sistema de sonido a través de altavoces instalados sobre postes metálicos para evitar obstáculos en la vía.

El alcalde ha destacado que “como cada año, la iluminación extraordinaria de la calle Ancha será el elemento más espectacular de las luces y elementos decorativos que vamos a instalar en calles y plazas de la ciudad y pedanías. El objetivo es crear un ambiente navideño festivo y atractivo, embelleciendo el entorno urbano tanto para los residentes como para quienes nos visitan, para contribuir así al turismo y apoyar a nuestro comercio tradicional y a la magnífica oferta hostelera y de ocio con que cuenta la ciudad”.