Una delegación del gobierno de Castilla-La Mancha encabezada por el presidente, Emiliano García-Page, e integrada por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, así como por el delegado de la Junta en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, y por la alcaldesa de Elche de la Sierra, Raquel Ruiz, y la vicepresidenta de la Asociación de Alfombras del municipio, Cristina Sánchez, participó esta semana en París en una reunión con el Embajador Delegado Permanente de España en la UNESCO, Miquel Iceta, en la que se han abordado diferentes temas de interés regional con la candidatura de las Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra a conseguir el distintivo de Patrimonio Cultural Inmaterial como principal hecho de interés para la provincia. Tras el encuentro, y según anunció el consejero, el embajador confirmaba que, a principios de diciembre, las Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra serán incluidas en la lista de Patrimonio Mundial en la categoría de Bien Inmaterial.

Un trabajo que viene de 2019

Un reconocimiento que pone en valor el trabajo que viene realizándose desde 2019 cuando arrancó la compleja tramitación que ahora llega a su fin y que, como ha valorado su primera edil, Raquel Ruiz en su momento “parecía un sueño, una utopía”.

“Nos llevamos una buenísima noticia, no vamos con las pilas recargadísimas, con las expectativas muy altas de que podamos tener o cumplir otro sueño más para nuestro pueblo”, valoraba la alcaldesa, recordando a su vez que las Alfombra de Serrín forman parte de las señas de identidad más importantes de los elcheños y de las elcheñas.

Ruiz subrayaba asimismo que esto “viene a sumar y a culminar”, una manifestación cultural que ya cuenta con la declaración de BIC y de Fiesta de Interés Turístico Nacional y que avanza pasos para lograr también la declaración internacional; y ha concluido que “contar con el nombre de la UNESCO detrás de las alfombras de Serrín de Elche de la Sierra es un sueño del que vamos a tardar mucho en despertar”.

En el mismo sentido se manifestó la vicepresidenta de la Asociación de Alfombras de Serrín, Cristina Sánchez, que se ha mostrado orgullosa de que la lista de Patrimonio Inmaterial de la Unesco cuente entre sus reconocimientos con una zona especialmente despoblada como es Elche de la Sierra. Sánchez recalcaba que este distintivo es el logro al trabajo de todo un pueblo, un orgullo "no sólo para una institución sino para todos los vecinos; niños y mayores que han hecho que esta tradición llegue hasta donde está hoy en día.