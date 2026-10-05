Abren los centros educativos y el centro de salud tendrá que esperar: comienza la reconstrucción de Madrigueras

“Queda mucha tarea de limpieza, queda mucho por reconstruir, pero entre todos lo vamos a hacer”. El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha resumido así la situación en Madrigueras, donde sigue activo un amplio dispositivo para hacer frente a las consecuencias de la grave riada del viernes y donde la institución provincial mantiene medios humanos y materiales trabajando en diversos puntos. Una jornada en la que la prioridad sigue siendo avanzar en la limpieza, los achiques y la retirada de barro y materiales, al tiempo que se trabaja para restablecer progresivamente los servicios públicos y permitir que vecinos y vecinas puedan ir retomando su actividad cotidiana en unas circunstancias todavía muy difíciles.

“Estamos con maquinaria pesada, limpiando con máquinas retroexcavadoras. Tenemos también minis, estamos haciendo achiques con los camiones de alcantarillado, limpiando parte de la red y evacuando agua de espacios públicos”, ha detallado Cabañero. A estos medios se suma una dotación del SEPEI (Servicio Especial de Prevención y Extinción de Incendios), cuyos bomberos continúan interviniendo allí donde todavía persisten acumulaciones importantes de agua mediante dos camiones procedentes de los parques que la Diputación tiene en Casas Ibáñez y Villarrobledo. Precisamente siguen trabajaban en el achique de un sótano que permanecía inundado y en cuyo interior había numerosos vehículos.

Cabañero ha incidido en la magnitud real de lo sucedido y ha pedido que los avances que se van produciendo no hagan perder de vista el alcance de los daños. “Lo primero que me gustaría decir, apelando a la solidaridad de todo el mundo y agradeciendo la solidaridad a todo el mundo, es que esto ha sido muy grande, esto ha sido muy gordo. No es lo mismo verlo desde fuera que estar aquí”, ha afirmado.

Tras recorrer nuevamente diferentes zonas de Madrigueras, el presidente provincial ha apuntado que, aunque todavía no existe una cuantificación definitiva, la afección sobre las viviendas podría ser extraordinariamente amplia. “La afectación en el municipio yo creo que rondará, no sé decir una cifra, pero probablemente el 70% de las viviendas. Por tanto, hay mucho trabajo por hacer”, ha señalado.

Una estimación que da cuenta de la dimensión de unas labores que continúan este domingo con numerosos recursos desplegados y con los propios vecinos y vecinas trabajando en sus viviendas y sacando a las calles muebles, electrodomésticos, colchones y otros enseres dañados por el agua.

Precisamente para facilitar esos trabajos, medios provinciales continúan retirando de forma constante los materiales acumulados en las calles, junto al resto de recursos movilizados por las diferentes administraciones.

[[H3:Restablecer servicios poco a poco]]

Junto a las actuaciones directamente vinculadas a la limpieza, Cabañero ha puesto el acento en otro de los objetivos de estas horas: hacer compatible el enorme trabajo que todavía queda por delante con el restablecimiento progresivo de la vida cotidiana y los servicios públicos. “Hay mucho trabajo por hacer, pero la vida sigue, la vida tiene que continuar y los servicios públicos se tienen que restablecer lo antes posible”, ha señalado.

En este sentido, ha defendido la importancia de recuperar la actividad educativa siempre que las condiciones lo permitan: “Los niños donde mejor están es en el colegio, escolarizados, para que los papás y las mamás puedan seguir haciendo este trabajo que va a haber que hacer entre todos”.

También se está avanzando en la atención sanitaria. El servicio se encuentra restablecido provisionalmente en dependencias de Cruz Roja, mientras se buscan otros espacios que permitan que, desde este lunes, la actividad pueda desarrollarse con mayor normalidad. Cuestiones controladas desde el Gobierno Regional, que está trabajando desde el primer momento en hacer posible esa relativa ‘normalidad’ cuanto antes.

Todo ello, mientras el municipio continúa visiblemente marcado por el barro y los efectos de la riada y permanece mucho trabajo pendiente en viviendas, garajes, calles, redes e infraestructuras.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, avanzó el sábado Emiliano García-Page, aprobará el martes la solicitud para la declaración de zona gravemente afectada. La Delegación del Gobierno de España instalará este lunes un punto informativo en Madrigueras para informar y asesorar a los afectados en la tramitación de las ayudas.