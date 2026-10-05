Torrelavega abre este lunes el periodo de pago voluntario de los tributos

El Ayuntamiento de Torrelavega abrirá hoy el periodo de ingreso voluntario para el pago de varios tributos periódicos correspondientes a 2026, que permanecerá abierto hasta el 21 de diciembre de este año.

En concreto, este periodo corresponde al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana (IBIU e IBIR), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y la tasa por entrada de vehículos (VADOS), indica el Consistorio.

Las notificaciones individuales a cada contribuyente en estos casos no son obligatorias para la administración municipal que, no obstante, enviará a las personas físicas por correo ordinario, a la dirección de notificación que conste en el Servicio de Recaudación, el documento con el que realizar el ingreso durante ese periodo.

En caso de no recibirlo, se recomienda solicitar la carta de pago antes del 21 de diciembre a la oficina del Servicio de Recaudación, situada en el edificio consistorial del Bulevar Luciano Demetrio Herrero.

Las empresas, asociaciones, comunidades de vecinos y de bienes y entes similares deberán acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento para descargar los recibos y poder abonarlos. En estos casos no se enviará notificación alguna.