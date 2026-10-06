El SCS detecta 119 registros de pacientes que han rechazado la derivación y una reclamación sobre Santa Clotilde

LEER MÁS Correos electrónicos de Valdecilla indicaban anulación de pruebas si se rechazaba la derivación a Santa Clotilde

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha informado que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha detectado este año 119 registros de pacientes que han rechazado realizarse pruebas de radiología en otros hospitales que no sean los públicos y que únicamente se ha identificado una reclamación relacionada con el rechazo al Hospital Santa Clotilde.

De ellos, 43 ya se han realizado dichas pruebas en la red pública cántabra, mientras que el resto están pendientes de citación.

Así lo afirmado Pascual en la sesión vespertina del Pleno del Parlamento de este lunes, donde ha comparecido a petición propia para informar sobre los primeros resultados del análisis del registro de pruebas de radiología que ha llevado a cabo su departamento tras la polémica de la derivación de pacientes a Santa Clotilde a raíz de un correo electrónico.

En este contexto, el consejero ha reiterado que rechazar una derivación a un centro alternativo "no equivale a renunciar a la prestación" y que no causa baja en el registro de pacientes de la lista de espera.

En cuanto al correo electrónico, ha reconocido que presentaba el rechazo a Santa Clotilde como una renuncia a la prueba y hablaba de su anulación. "El correo existió, estaba mal formulado, no debió difundirse y su contenido fue desautorizado", ha reiterado. "Lo digo sin reservas: la inquietud que pudo causar en pacientes y profesionales es comprensible".

Según ha explicado, se ha analizado la citación de radiología en los tres hospitales públicos --Marqués de Valdecilla, Sierrallana y Tres Mares-- hasta el 24 de septiembre. En dicho análisis aparecen 23.753 solicitudes de pruebas radiológicas pendientes y de ellas se localizaron esos 119 registros con una marca de 'rechazo' a la derivación.

Al hilo, ha detallado que entre abril y septiembre de este año, Santa Clotilde ha realizado un total de 8.509 pruebas --entre ecografías, resonancias, TAC y mamografías-- y se han examinado 48 reclamaciones relacionadas por distintos motivos con este hospital.

De ellas, únicamente se ha identificado una vinculada específicamente a una derivación y a su rechazo, y ha señalado que las pruebas de esa persona "permanecían pendientes de cita en su hospital".

En este sentido, el consejero ha defendido la capacidad asistencial adicional del centro, en un momento en el que el sistema está expuesto a "presión" debido a las huelgas médicas, que obligaron a cancelar más de 169.000 actos asistenciales, ha recalcado.

Por otra parte, ha indicado que el análisis de estos datos ha dejado casos que no se han registrado correctamente y lo ha valorado como "una guía de trabajo".

Por ello, Pascual ha anunciado una serie de medidas de mejora como que se van a actualizar las instrucciones de cita para incluir "expresamente" cómo registrar un rechazo y cómo explicárselo al paciente; y se unificarán los criterios entre los centros para clasificar cancelaciones y reprogramaciones.

Además, se revisará la falta de marcas detectadas en determinados circuitos y se procurará que el manual de nueva redacción "concilie" las indicaciones, registros y agendas, y permita identificar episodios pendientes aunque no tengan fecha asignada.

Asimismo, el titular de Salud ha sumado que se revisarán las situaciones dudosas, "preservando la secuencia de fechas y el motivo de cada cambio".