La Audiencia Provincial de Cantabria ha desestimado el recurso de la Demarcación de Costas en Cantabria contra el auto de la instructora del accidente del Bocal que denegó una prueba documental con la que se trataba de demostrar que el Ayuntamiento de Santander mantenía la senda costera.

En un auto hoy dado a conocer y contra el que no cabe recurso, la Sección Primera de la Audiencia de Cantabria confirma en su integridad la decisión de la titular de la Plaza de Instrucción n.º 1 del Tribunal de Instancia de Santander.

En junio pasado, la instructora que investiga el accidente de El Bocal, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida grave tras ceder una pasarela de la senda costera, no acogió la petición de Costas para que el Ayuntamiento aportara cierta documentación relativa a las actuaciones llevadas a cabo por la entidad local en materia de inspección, conservación y mantenimiento de distintos elementos en la senda costera.

Pedía Costas que, por ejemplo, se solicitara el contrato de mantenimiento de Parques y Jardines de Santander para conocer su ámbito de actuación, el plan

de Sostenibilidad Turística Santander Norte Litoral-Costa Quebrada, o los proyectos del Ayuntamiento en base a los cuales se llevaron a cabo actuaciones de mantenimiento y conservación de otros espacios que fueron parte del proyecto de la senda costera, como el Mirador de Ciriego o La Maruca.

La obligación de mantenimiento no se desplazó al Ayuntamiento

Entonces la instructora no acogió esta pretensión pues las obras de la senda costera “en modo alguno habían finalizado”, no fueron recepcionadas por el Ayuntamiento y “era y es Demarcación de Costas en Santander la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de tales unidades de obra”.

Ahora, la Audiencia coincide con la magistrada y explica que el compromiso de que una vez finalizadas las obras el ayuntamiento se haría cargo de su mantenimiento, “quedaba supeditado a la finalización y recepción de las obras por el ente municipal”.

Pues bien, “de lo actuado no resulta que las obras hayan concluido ni menos aún que hubieran sido recepcionadas por el Ayuntamiento de modo que el compromiso de mantenimiento desplegara su eficacia y se desplazara la obligación de conservación a este organismo municipal”.

Y es que la legislación sobre contratos en el sector público exige “un acto formal y positivo de recepción para la constatación del cumplimiento del contrato”.

Por el contrario, la documentación que se pretende aportar al procedimiento “en ningún caso tiende a probar ni la terminación total de las obras ni este acto formal de recepción, sino la asunción de facto de la conservación de la infraestructura litigiosa, en tanto resulte que la Corporación Municipal está procediendo al mantenimiento de ciertas instalaciones”.

Para la Sección Primera, “ello es irrelevante a los fines de delimitación de la atribución de las obligaciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura siniestrada”.

La documental no aportaría datos nuevos

Además, “tampoco supone aportar hechos, datos o elementos nuevos que no hubieran sido ya valorados por la magistrada, quien tuvo en consideración tales extremos y circunstancias” en el auto que dictó el 23 de marzo que determinó que el mantenimiento de la pasarela correspondía a Costas.

“Dado que lo que se pretende con la documental interesada no va a aportar hechos ni datos nuevos que los que han sido ya tomados en consideración y que solo van a implicar retrasos en la tramitación de la instrucción y engrosamiento de su volumen carente de sentido y por las razones ya expuestas, no cabe estimar el recurso”, concluye.