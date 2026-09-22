Correos electrónicos de Valdecilla indicaban anulación de pruebas si se rechazaba la derivación a Santa Clotilde

El PSOE de Cantabria ha dado a conocer el correo electrónico en el que se puede leer la instrucción que amenazaba con retirar la cita a quienes rechazaran ir al Hospital Santa Clotilde. Un mail con altos mandos de Valdecilla en copia y en el que se detalla, claramente, que se informe a los pacientes de que perderán la prueba si no aceptan la derivación al hospital privado. Los socialistas piden el cese del gerente de Valdecilla y una auditoria del Servicio Cántabro de Salud.

Este lunes, el consejero de Salud, César Pascual, negaba cualquier tipo de instrucción para anular pruebas a pacientes que no quisieran ser derivados a Santa Clotilde. Sin embargo, hoy el partido socialista ha hecho públicos correos internos donde se detalla cómo proceder y qué decir si el paciente se niega, entre otras cosas, que se anula la prueba. Además, en dicha comunicación se explica que todo responde a un proyecto piloto para instaurar un nuevo modelo de gestión de listas de espera.

La denuncia la ha hecho Pedro Casares, secretario general del partido socialista en Cantabria, quien ha denunciado que "no estamos ante una cuestión menor de procedimiento, ni ante un error humano. Aquí había intención, había decisión, había voluntad y había determinación".

Casares ha hecho público estos correos rodeado por miembros de la Plataforma en Defensa de la Sanidad de Cantabria y de una de las afectadas. Se trata de Laura Colina, quien ha explicado que la llamaron de Laredo para hacerse una prueba en Santa Clotilde, pero al negarse la amenazaron con anularla. Defiende que no quiere hacerse una prueba en un centro privado y ha puesto una reclamación para pedir que la confirmen que continua en la lista de espera.