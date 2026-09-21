Pascual ha pedido un informe a Gerencia de Valdecilla para conocer el estado de las camillas de la zona quirúrgica

El consejero de Salud, César Pascual, ha encargado a la Gerencia de Valdecilla un informe sobre situación de las camillas de los quirófanos del hospital.

Es la respuesta del responsable de Salud a preguntas de Onda Cero después de que, a principios de mes, el sindicato ATI denunciara el "estado deplorable" de medios esenciales utilizados en los quirófanos del Hospital Valdecilla, en concreto, en el área de Hospitalización y en Urgencias. Desde el sindicato relataban que el revestimiento de las camas estaba roto y la espuma interior quedaba expuesta. Además, explicaban que, al ejercer presión sobre algunas, "aparecían fluidos desde el interior de la propia colchoneta".

Pascual también ha trasladado que se han retirado algunas camillas que podían estar en esas condiciones, pero desconoce si son las mismas, de ahí que se haya pedido un informe a Gerencia. Desde el sindicato insisten en que no se ha retirado ninguna.