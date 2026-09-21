Nueva Vida identifica más de 150 pisos de prostitución en Cantabria

El equipo especializado de Asociación Nueva Vida ha desarrollado un trabajo de prospección este año que ha permitido identificar más de 150 pisos en los que se ejerce la prostitución en Cantabria. Este dato es el eje de #Son150, la campaña con la que quiere hacer visible "una realidad que permanece oculta en nuestros pueblos, barrios y ciudades".

La campaña culminará este miércoles 23 con un acto institucional en el Parlamento de Cantabria, a las 11.00 horas, y una concentración ciudadana en la Plaza del Ayuntamiento de Santander a las 19.00 horas.

La nueva campaña de sensibilización de la entidad con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se conmemora cada 23 de septiembre, comenzó semanas antes de desvelar el significado de la cifra. El número 150 apareció en mupis digitales de la ciudad de Santander y en redes sociales, asociado a lugares, costumbres, productos y situaciones con las que los cántabros se identifican.

Nueva Vida quiso construir la campaña precisamente alrededor de esos elementos que forman parte del imaginario colectivo. "Pero hay otro 150 que también forma parte de nuestra realidad y que no queremos ver. No sale en la foto. Son más de 150 lugares en los que hay prostitución en Cantabria. 150 puertas detrás de las cuales hay prostitución y que también forman parte de una realidad mucho menos visible de la comunidad", ha explicado la entidad, que reveló el significado de la campaña el pasado viernes a través de un velero que recorrió la bahía de Santander.

Cantabria, cuarta comunidad con mayor tasa relativa

El Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres, publicado en 2024 por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, sitúa a Cantabria como la cuarta comunidad con mayor tasa de mujeres en situación de prostitución en relación con su población: 72,78 por cada 10.000 mujeres mayores de edad, frente a una media estatal de 55,62. Solo Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana presentan tasas superiores.

Para Nueva Vida, estos datos desmontan la percepción de que la prostitución y la explotación sexual son fenómenos ajenos o residuales en una comunidad del tamaño de Cantabria.

"Cuando hablamos de Cantabria podemos tener la sensación de que determinadas realidades ocurren en otros lugares o en las grandes ciudades. Los datos nos dicen lo contrario. Y nuestra experiencia diaria de intervención también. Solo en 2025, operaciones policiales desarrolladas en la comunidad o con ramificaciones directas en ella permitieron liberar a decenas de mujeres víctimas de trata y explotación sexual. Hacer visible esa realidad es imprescindible para poder actuar sobre ella", ha señalado el gerente técnico de Nueva Vida, Julio David García.

En relación a las 150 localizaciones identificadas, la asociación ha advertido que no se trata de un censo cerrado puesto que son espacios caracterizados por una elevada movilidad: aparecen, desaparecen o cambian de ubicación, lo que dificulta su seguimiento y también el acceso de los equipos especializados a las mujeres.

Además, la entidad ha precisado que la existencia de prostitución en uno de estos pisos no permite afirmar automáticamente que exista una situación de trata. Precisamente por ello, la detección, el contacto y la intervención profesional resultan fundamentales para identificar posibles situaciones de explotación y ofrecer alternativas y protección a las mujeres.

La campaña responde además a una pregunta que quedó abierta en 2025 tras 'El Free Tour de la Trata', la acción impulsada por Nueva Vida y No+Trata junto a Postureo Cántabro. El vídeo simulaba un recorrido turístico por Santander en el que un supuesto guía mostraba edificios en los que se ejercía la prostitución. La acción superó los cuatro millones de visualizaciones y llevó a muchas personas a plantearse cuántos pisos existen realmente en Cantabria.

Este domingo, la entidad presentó, a través de las redes sociales y junto a Postureo Cántabro, una pieza audiovisual que muestra el proceso desarrollado para obtener la cifra protagonista de la campaña #Son150.

Actos

El Parlamento de Cantabria acogerá el miércoles 23 de septiembre, a partir de las 11.00 horas, un acto institucional organizado por Nueva Vida que reunirá a representantes de la Administración General del Estado, Gobierno y Parlamento de Cantabria, colegios profesionales, empresas, entidades y diferentes agentes sociales para denunciar la vulneración de derechos humanos que supone la trata, buscar aliados contra ella y avanzar en su prevención, detección y atención.

Durante el acto se presentarán también proyectos desarrollados por Nueva Vida, entre ellos 'Haz un clic contra la trata: Thallentia', una falsa agencia de influencers que realmente es una herramienta de Inteligencia Artificial entrenada por la entidad para sensibilizar a los jóvenes frente a las nuevas formas de captación a través de Internet y las redes sociales.

Nueva Vida hará además entrega del reconocimiento 'Por una Nueva Vida 2026' al Real Racing Club de Santander y a su Fundación por su compromiso y colaboración en la sensibilización frente a la trata de personas con fines de explotación sexual.

La jornada concluirá a las 19.00 horas con una concentración ciudadana en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, abierta a todas las personas que quieran mostrar públicamente su rechazo a la explotación sexual y la trata de personas.