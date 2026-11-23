El presidente del Real Racing Club, Manolo Higuera, ha anunciado que la nueva ciudad deportiva del club estará situada en Santa Cruz de Bezana y que reclamará al Ayuntamiento la ejecución de las obras que no se han materializado en los Campos de Sport de El Sardinero.

Asimismo, ha afirmado que la entidad verdiblanca no firmará un nuevo convenio con el Consistorio.

Así lo ha avanzado en la Junta General de Accionista, durante el turno de preguntas, que se ha celebrado esta mañana en el salón de actos de la Universidad Europea del Atlántico, que se ha prolongado por dos horas y media y que ha dado el visto bueno a un presupuesto de 76 millones de euros para la presente temporada 2026-27.

Respecto al convenio con el Ayuntamiento, firmado en 2022, Higuera ha aseverado que ha sido incumplido" por el Consistorio y que "está extinguido desde agosto de este año". De este modo, ha subrayado que desde el punto de vista del Racing "no tiene sentido firmar un nuevo convenio".

"El club lo que va a hacer es reclamar la ejecución de las obras que no se han materializado", ha dicho respecto a las actuaciones pendientes en los Campos de Sport y que se recogían en dicho documento. "Este Consejo de Administración tiene la obligación de defender los intereses de 13.000 accionistas", ha recalcado.

Además, el presidente del club cántabro ha anunciado que "la nueva ciudad deportiva estará situada en Santa Cruz de Bezana", cuyo Consistorio "está mostrando una gran predisposición", ha indicado.

La Junta General de Accionistas del Racing, a la que han acudido 42 accionistas que representaban el 87,04 por ciento del capital social de la entidad, ha aprobado, prácticamente por unanimidad, todos los puntos del orden del día sometidos a votación.

Posteriormente, media docena de accionistas han tomado la palabra para trasladar su opinión o realizar preguntas relativas a aspectos económicos, sociales y deportivos, ha informado el club.

Defender los derechos del Racing

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, Higuera ha matizado que los anuncios que ha realizado se trata de "defender los derechos del Racing", --"es mi obligación y creo que es lo que hay que hacer", ha recalcado-- y ha apostillado que "no tiene nada que ver con una guerra, ni con rupturas, ni con nada de esto" con el Ayuntamiento.

Ha detallado que el convenio prevé que en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes, la cumplidora puede reclamar a la otra, por lo que el club iniciará ese proceso.

El presidente racinguista ha explicado que, como trámite previo y como exige la ley, se iniciará en diciembre la reclamación extrajudicional al Consistorio, la cual espera que esté presentada durante el mes de enero. A partir de ahí, el Ayuntamiento tendrá un plazo de un mes para mostrar su conformidad.

"En este momento el equipo de Gobierno es el que es y tiene una posición. Lo que puede pasar es que la cambie, que no la cambie, que se cambie de equipo de Gobierno, pueden pasar muchas cosas", ha dicho, para remarcar que ahí no puede "impulsar mucho más", salvo "exigir que se cumplan las obligaciones que se tienen sobre el estadio".

La Albericia, pequeña

En cuanto a la ciudad deportiva en Bezana, Higuera ha señalado que las instalaciones Nando Yosu de La Albericia han llegado "a un punto en el que se han quedado pequeñas" y que "no hay forma de desarrollarse más".

Al respecto, ha indicado que el Ayuntamiento santanderino "sabe perfectamente" que se está planteando la construcción de una ciudad deportiva y ha señalado que la idea es que "una vez estuviera construida, el Racing se desplace". "Espero que sea lo más pronto posible porque sería bueno para el club", ha apostillado.

En cuanto a las instalaciones Nando Yosu, ha afirmado que en el momento en el que el club tenga una ciudad deportiva "donde se pueda marchar, evidentemente pondrá a disposición del Ayuntamiento los terrenos para que los utilice en beneficio de la ciudad".

Respecto a los terrenos en Bezana para la construcción de esa ciudad deportiva, ha explicado que se ha localizado una superficie de 180.000 metros cuadrados con dotación equipacional deportiva y que, "lo lógico", es que el Consistorio "iniciara un procedimiento de expropiación y de concesión administrativa al Racing lo más larga posible".

Ocultarse detrás de los trámites administrativos

Así las cosas, Higuera ha criticado que "ha llegado el momento" en el que el Ayuntamiento de Santander "no se puede estar ocultando permanentemente detrás de los trámites administrativos" y, en concreto, ha mostrado su "malestar" por el retraso en la rehabilitación de la cubierta de los Campos de Sport.

"Hay que volver a aprobar un proyecto (como anunció ayer el Consistorio). Para eso hay que licitarlo primero, una vez que se apruebe y se adjudique, unos señores tienen que diseñar lo que hay que hacer, después tiene que licitarse la contratación física... Vamos a estar hablando de dos años para que se empiecen unas obras por un importe que solo la impermeabilización de la cubierta no va a costar menos de 5 o 6 millones de euros", ha enfatizado.

El presidente del Racing ha aseverado que la sensación es de "estar dando palos de ciego" en vez de "atacar" un proyecto integral --como el del Nuevo Sardinero--, "intentando que ni al Ayuntamiento, ni a los ciudadanos, ni a nadie le cueste dinero y solucionar de una vez un problema que ya empieza a oler".

Al hilo, ha abogado por que "a lo mejor", dadas las obras que quedan pendientes por ejecutar, "es preferible plantear una rehabilitación integral del estadio a coste cero".

De este modo, Higuera --que ha asegurado que el máximo accionista, Sebastián Ceria, opina lo mismo que él-- ha insistido en que La Albericia, que "se queda pequeña", y el estadio, que "se queda pequeño y obsoleto", son "los dos cuellos de botella" del desarrollo del club.