Desalojados los vecinos del edificio de Leopoldo Pardo, uno de los cuales ha sido trasladado al hospital

Los bomberos de Santander están tratando de sofocar el incendio que se ha producido un vehículo eléctrico que estaba dentro de un garaje de Guppy en la calle Leopoldo Pardo, en la zona de Marqués de la Hermida.

El edificio afectado se ubica en la parte trasera del colegio Arce Bodega. Los vecinos fueron inicialmente confinados por precaución, pero finalmente han salido del inmueble, de diez viviendas y cinco plantas.

Los bomberos de Santander continúan en estos momentos tratando de sofocar el incendio que se ha producido un vehículo eléctrico que estaba dentro de un garaje de Guppy en la calle Leopoldo Pardo, en la zona de Marqués de la Hermida.

El edificio afectado se ubica en la parte trasera del colegio Arce Bodega, al que, en un primer momento, no se ha permitido el acceso a los alumnos como medida preventiva.

Según han indicado fuentes de la Policía Local, el incendio se puede haber producido mientras se cargaba un vehículo eléctrico en el taller de Guppy y ha originado una intensa humareda negra, visible desde gran distancia.

El 112 ha recibido el aviso las 8.40 horas y ha movilizado a los bomberos de Santander, al servicio de urgencias sanitarias 061, y a la Policía Local y Nacional.