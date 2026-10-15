Cerca de 300 alumnos de 4 centros educativos de Santander asistirán a la ponencia de la astronauta española Sara García

Cerca de 300 alumnos de 4 centros educativos de Santander – IES Alisal, Colegio Verdemar, IES José María Pereda y Colegio San Agustín- asistirán a la ponencia de la bióloga molecular y astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sara García.

Así lo ha informado la concejala del área, Zulema Gancedo, quien ha explicado que el Palacio de Exposiciones acogerá mañana esta charla organizada por la Concejalía de Igualdad y que está enmarcada en el IV Plan de Igualdad de Oportunidades con el objetivo de promover la coeducación y colaborar en la modificación de estereotipos y roles sexistas entre la población en edad escolar.

Dirigida a alumnos de 4º de la ESO, el testimonio de la invitada tiene un impacto muy potente, no solo en la vertiente científica, sino también en la transmisión de valores fundamentales como el liderazgo, la gestión del éxito y el fracaso, y el fomento de las vocaciones STEM

La figura de García se alza además como un referente de gran valor para las niñas y jóvenes, demostrándoles que no existen límites en los campos de la ciencia y la exploración espacial, y motivándolas a liderar los sectores del futuro.

Tras la charla, se hará entrega a Sara Garcia de un cuadro enmarcado, realizado por una alumna que actualmente cursa 1º de Bachillerato y que hace dos años hizo un retrato de la astronauta que recibió el premio del público de la Feria de Ciencias.