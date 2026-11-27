La cabeza de lista del PP por Cantabria, Isabel Urrutia, asegura que su formación ve "totalmente posible sacar tres diputados" en la comunidad autónoma. Según Urrutia su partido se encuentra a pocos votos de ese tercer escaño. "Ese tercer diputado, como digo yo, vale doble, porque no solamente es que le consigue el Partido Popular, sino que quien le pierde es el Partido Socialista", según lo explicado durante una entrevista emitida en 'La Brújula de Cantabria'.

En el plano programático, Urrutia ha abordado cuestiones clave como la vivienda, el transporte y la gobernabilidad, sosteniendo que "lo que hay que hacer es liberalizar el mercado, construir vivienda pública, vivienda protegida y vivienda libre también", reducir impuestos y agilizar trámites, además de reclamar mayores inversiones ferroviarias y de infraestructuras para Cantabria.