LEER MÁS La Audiencia ratifica que las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas por coacciones deben ir a prisión

Roberto Pazos relata a Onda Cero Cantabria que los compañeros han acogido la noticia con "mucha alegría" y "mucha tranquilidad" porque consideran que "hemos subido un escalón más", "una etapa más que queda atrás" y que les ayuda a ir "saliendo poco a poco de este túnel".

Palabras tras la confirmación de que la Audiencia Provincial de Cantabria ha ratificado el ingresión a la cárcel y las penas de prisión a las cuatro trabajadoras del laboratorio del Hospital Comarcal Sierrallana de Torrelavega que fueron condenadas por delitos de coacciones a sus compañeros.

Aunque Pazos reconoce que viven "una situación que es incomprensible" porque la realidad es que "siguen trabajando víctimas con verdugos". Porque "en ningún momento a estas personas desde la Consejería" se les ha "abierto ningún expediente administrativo", porque "solo ha llevado la vía judicial".

Con lo que "una vez que finaliza la vía judicial, no se puede retomar la vía administrativa", con lo que "sí están condenadas, sí tienen penas de prisión" pero "la realidad es que cuando entren en prisión va a ser el único momento en el que no haya trabajando en el Servicio Cántabro de Salud víctimas con verdugos, pero cuando pase ese cumplimiento de condena, estas personas van a volver a trabajar en los mismos servicios".

Con lo que "cuando se cumpla la condena de prisión, volverán a trabajar víctimas con verdugos" se lamenta Pazos.

Proceso largo y "realidad dura"

Las víctimas reconocen que ha sido "un proceso muy largo" y "hay gente que todavía sigue muy tocada". Pazos relata que "hay compañeros que están en tratamiento", así que "fabulosamente bien, no está nadie". Pero sí se encuentran "muy satisfechos, de que al final, la verdad" haya salido "por mucho que se haya intentado tapar". "La verdad ha salido adelante" y, por eso, "creemos en la justicia totalmente", relata.

Según Pazos, "no podemos decir que estemos fabulosamente bien" porque "la realidad es dura". En su caso personal, él sigue trabajando en Sierrallana con una de las condenadas, que tiene horario de tarde "para que no tenga o tenga el mínimo contacto posible con el resto de los trabajadores" del servicio de laboratorio.

"Yo soy el coordinador del servicio y en muchos momentos me tengo que dirigir a ella y tengo que hablar con ella, pues de cosas de la dinámica normal de laboratorio". Relata que el mismo día de la sentencia que ratificaba su ingreso en prisión "a las 3:30 de la tarde yo he tenido que interactuar con esta persona", porque "habían llegado unos equipos nuevos al laboratorio y la tenía que enseñar el manejo de uno de ellos".