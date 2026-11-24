Prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por el siniestro ocurrido esta madrugada en Santander. Así lo ha acordado el titular de la Plaza de Instrucción n.° 2 del Tribunal de Instancia de Santander, hoy en funciones de guardia, en unas diligencias incoadas por delitos de homicidio imprudente, conducción temeraria, conducción bajo los efectos de sustancias toxicas, conducción sin permiso y abandono del lugar de los hechos.

El trágico suceso tuvo lugar a la salida del túnel de la calle Burgos sobre las 0.40 horas cuando un coche, que se había dado a la fuga en la Calle Castilla después de que la Policía Local le diese el alto por circular sin luces, chocó contra el camión en el que los jóvenes, que eran hermanos, estaban trabajando

El operario fallecido estaba dentro del cajón colocando la iluminación navideña. Debido al impacto, cayó del mismo y murió en el momento. El otro empleado fue arrollado y acabó debajo del camión.

Tras el accidente, la regidora se trasladó al lugar de los hechos, donde permaneció hasta las 3.00 horas y en estos momentos se encuentra en el hospital acompañando a los familiares de los dos hermanos.

Por su parte, el conductor implicado en el atropello, de 43 años y "un viejo conocido" de la Policía Local, dio positivo en alcohol y drogas. Fue detenido y este martes o miércoles pasará a disposición judicial.