La Concejalía de Igualdad de Castro Urdiales ha expresado su "más firme condena y rechazo" ante los actos vandálicos sufridos por la instalación de piezas de ganchillo y punto morado que vestían los árboles de La Barrera, una iniciativa impulsada para visibilizar el compromiso colectivo con la igualdad y la lucha contra la violencia de género.

Las piezas, que han sido rasgadas y deterioradas, fueron elaboradas por mujeres de la Asociación La Atalaya y colocadas en colaboración con el Grupo Scout Cerredo, según ha indicado la Concejalía en un comunicado conjunto con las asociaciones que forman la coordinadora de Igualdad municipal.

El daño ocasionado ha afectado tanto al trabajo artesanal como al mensaje de solidaridad y rechazo a la violencia machista que pretendía transmitir, ha manifestado Igualdad.

La Concejalía ha lamentado que "una acción creada desde la participación, la creatividad y el compromiso social haya sido objeto de este comportamiento", y ha subrayado que los espacios públicos "deben ser lugares de convivencia, respeto y expresión colectiva, y no escenarios para la destrucción de iniciativas que representan valores democráticos y derechos fundamentales".

La institución municipal trasladado su agradecimiento y reconocimiento a todas las personas que han dedicado su tiempo y su trabajo a esta iniciativa, asegurando que "su esfuerzo no ha sido en vano: el mensaje que querían transmitir sigue intacto y hoy, ante estos hechos, cobra todavía más fuerza".

Finalmente, ha reafirmado su "compromiso de seguir trabajando por una sociedad libre de violencia contra las mujeres". "Rasgar estas piezas no va a borrar el mensaje que representan" y que no permitirá "que la intolerancia, el desprecio o el vandalismo silencien el compromiso de nuestro municipio con la igualdad y contra la violencia machista", ha enfatizado.