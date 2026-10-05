El Banco de Sangre de Cantabria inicia la campaña de otoño para la donación entre universitarios

El Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria (BSTC), la Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria pondrán en marcha este lunes la campaña de otoño en la Universidad de Cantabria (UC) para impulsar la donación entre los universitarios.

El objetivo de hacerlo en la UC es sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de donar sangre, plasma y médula ósea para el sistema sanitario.

La primera jornada se celebra hoy, en la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho, donde estudiantes y personal universitario podrán acudir de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas.

La campaña continuará el jueves, 8 de octubre, en La Pecera de la Facultad de Medicina de la UC, de 9.00 a 14.00 horas, y también estarán los días 27 y 28 en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas.

Con estas colectas, las tres entidades buscan acercar la donación a la comunidad universitaria y animar a nuevos donantes a incorporar este gesto solidario a sus hábitos.

Además de donar sangre, la comunidad universitaria puede contribuir mediante la donación de plasma, un componente sanguíneo que se emplea tanto en transfusiones como en la elaboración de medicamentos, entre ellos las inmunoglobulinas, necesarias para el tratamiento de pacientes con determinadas inmunodeficiencias.

Para donar sangre o plasma es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buen estado de salud. Se recomienda no acudir en ayunas. Quienes se hayan realizado recientemente un tatuaje o un piercing deben esperar cuatro meses antes de donar.

Asimismo, las personas interesadas pueden informarse sobre la inscripción en el registro de donantes de médula ósea. La muestra necesaria puede obtenerse durante la donación de sangre, sin un pinchazo adicional.