Un 10% de los menores cántabros ha sufrido ciberacoso y el 6,2% de los de 10 a 20 años presenta riesgo suicida elevado

Unicef Cantabria alertado sobre los desafíos críticos que plantea la conectividad digital para el bienestar de la infancia y la adolescencia en Cantabria, puesto que "la transformación digital ha modificado profundamente el entorno en el que crecen niñas, niños y adolescentes".

Según el informe Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital, basado en las respuestas de 1.247 escolares de entre 10 y 20 años de diez centros educativos cántabros, un 10% de los menores cántabros ha sufrido ciberacoso, el 11,5% de los jóvenes de 10 a 20 años tiene malestar emocional y el 6,2% presenta riesgo suicida elevado.

El estudio indica que el primer móvil llega de media a los 10,9 años, y ya en 5º y 6º de primaria el 34,4% dispone de dispositivo propio. El 89,1% de los menores encuestados participa en al menos una red social y el 72,4% en tres o más, con datos especialmente preocupantes en Educación Primaria donde el 67,3% ya tiene presencia en alguna plataforma digital.

Además, ha constatado que 1 de cada 2 tiene más de un perfil en una misma red social, y el 7,1% participa en retos virales, lo que para Unicef evidencia una integración profunda en ecosistemas digitales desde edades tempranas.

El consumo de contenidos digitales ha alcanzado niveles significativos, con el 9,3% dedicando más de cinco horas diarias a las redes sociales durante la semana lectiva y el 17,7% más de cinco horas diarias durante el fin de semana. Las plataformas más utilizadas son WhatsApp (74,7%), YouTube (74%), TikTok (65,7%) e Instagram (61,9%).

Un dato "especialmente preocupante" para Unicef Cantabria es que el 41,9% duerme todos o casi todos los días con el móvil en su habitación y, de estos, el 45,6% lo utiliza de madrugada.

Riesgos

Los riesgos asociados a esta exposición digital temprana y sin acompañamiento son "significativos", ya que el 3,5% de los adolescentes cántabros presenta un posible uso problemático de las redes sociales y el 1,4% un posible trastorno por uso de videojuegos.

Asimismo, el 13,4% del alumnado refiere "haber jugado o apostado dinero alguna vez en su vida (el 12,6% de los menores de 18 años), bien sea de forma presencial (12,2%) u online (6,6%)".

El acceso a contenidos inapropiados constituye otro riesgo identificado en el informe, con un acceso a la pornografía que se produce, de media, antes de los 12 años, además de que "un 6,3% de los adolescentes cántabros muestra un patrón de consumo problemático".

Paralelamente, el ciberacoso y la violencia digital en parejas adolescentes afectan a porcentajes significativos de menores, puesto que algo más de uno de cada diez menores cántabros refiere haber sufrido ciberacoso y 1 de cada 4 adolescentes (28,4%) que tiene o ha tenido pareja reconoce haber sufrido violencia digital por parte de ésta de manera frecuente.

Los indicadores de salud mental son especialmente alarmantes, ya que el 11,5% del alumnado presenta "síntomas claros de malestar emocional (ansiedad, depresión o somatización)" y un 6,2%, un riesgo suicida elevado, que es "casi el doble entre las chicas (7,7%) que entre los chicos (4,1%)". Estos datos subrayan la necesidad urgente de abordar el bienestar emocional de los menores en relación con su uso digital.

Respecto al papel de las familias, el informe destaca que la mediación parental sigue siendo un área de mejora en los hogares cántabros, ya que, aunque el 54,9% de los progenitores habla con sus hijos sobre los riesgos de Internet, sólo el 31,9% establece límites específicos sobre los contenidos a los que acceden o suben a la red.

El estudio subraya que "hábitos sencillos", como no dormir con el móvil en la habitación o evitar su uso durante las comidas familiares, pueden reducir a la mitad las tasas de uso problemático y las conductas de riesgo online.

La presidenta de UNICEF Comité Cantabria, Isabel Cubría, ha enfatizado que "como sociedad en su conjunto, familias, escuelas, administraciones, sector tecnológico, medios, sociedad civil e investigadores debemos garantizar, de forma integral y desde un enfoque de derechos, y coordinar el acompañamiento necesario, a través de la adopción de medidas adecuadas de protección y prevención que les permitan ejercer una ciudadanía activa, de forma segura, también en los entornos digitales".

Por su parte, el director general de Red.es, Jesús Herrero, ha subrayado que "la transformación digital debe avanzar de la mano del conocimiento y la responsabilidad", destacando el compromiso del Gobierno de España con iniciativas que conviertan el conocimiento en políticas públicas útiles y eficaces.

Mientras, el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos, Fernando Suárez, ha señalado que "hoy los menores no simplemente usan tecnología: crecen dentro de ecosistemas digitales diseñados para captar atención e influir en comportamientos". En este sentido, ha defendido que "la industria tecnológica debe asumir un papel activo en la construcción de espacios digitales más seguros, saludables e inclusivos para niños, niñas y adolescentes".

Propuestas

Ante estos resultados, Unicef España y las entidades colaboradoras han propuesto medidas concretas para Cantabria que incluyen la protección integral equiparando la violencia digital a la física en protocolos de protección, el refuerzo de la educación digital en familias y la regulación del uso de dispositivos en centros educativos, el abordaje del malestar emocional como prioridad de salud comunitaria, y la exigencia de rendición de cuentas a las compañías tecnológicas sobre el impacto de sus productos en los derechos de la infancia.