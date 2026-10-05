Sanidad promueve la lactancia materna con la campaña ‘Dar el pecho es la leche’

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, en colaboración con la Dirección General de Programas Asistenciales y las distintas Comisiones de Lactancia Materna en Canarias, se suma un año más a la conmemoración de la Semana Europea de la Lactancia Materna, que se celebra del 5 al 11 de octubre, con una campaña de sensibilización dirigida a promover, proteger y apoyar la lactancia materna.

La iniciativa mantiene como lema ‘Dar el pecho es la leche’, un mensaje cercano, positivo y fácilmente reconocible, que se articula este año en torno al lema ‘Dar el pecho es salud, vínculo y sostenibilidad: por tu futuro, por el de todos’, que pone en valor los beneficios de la lactancia materna desde una perspectiva individual y colectiva. La campaña pretende trasladar a la ciudadanía la importancia de generar entornos que favorezcan la lactancia materna y de ofrecer a las madres y sus familias el apoyo y la información necesarios para tomar decisiones informadas.

Salud, vínculo y sostenibilidad

El lema de este año resume tres dimensiones fundamentales de la lactancia materna. Por un lado, la salud, por los beneficios que aporta tanto a los bebés como a las madres y la comunidad. Por otro, el vínculo, al favorecer el contacto y la relación afectiva entre la madre y el bebé. Y, además, la sostenibilidad, al tratarse de una forma de alimentación que no requiere envases, procesos de fabricación ni transporte de productos y que, por tanto, genera un menor impacto ambiental. El mensaje ‘Por tu futuro, por el de todos’ amplía esta mirada para recordar que apoyar la lactancia materna no es únicamente una cuestión individual, sino también una responsabilidad compartida por familias, profesionales, instituciones y por el conjunto de la sociedad. La campaña recupera así el tono cercano de ‘Dar el pecho es la leche’, que se mantiene como elemento identificativo de la iniciativa, y lo vincula a un mensaje que destaca el valor de la lactancia para el bienestar presente y futuro de las familias y de la comunidad.

Una alimentación saludable desde el nacimiento

La lactancia materna proporciona a los bebés los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo durante los primeros meses de vida y aporta componentes que contribuyen a la protección frente a determinadas infecciones y enfermedades. Además de sus beneficios nutricionales y para la salud, la lactancia favorece el contacto cercano entre la madre y el bebé y puede contribuir al establecimiento del vínculo afectivo. El acompañamiento adecuado a las madres y la creación de entornos favorables son elementos fundamentales para facilitar una experiencia positiva de lactancia. El fomento de la lactancia materna constituye, asimismo, una de las líneas de actuación del Plan de Prevención de la Obesidad Infantil para menores de 12 años en Canarias (POICAN) y de la Estrategia de Promoción de la Salud y el Bienestar en Canarias, en el marco de las políticas dirigidas a promover hábitos de vida saludables desde las primeras etapas de la vida.

Una práctica saludable y sostenible

La campaña pone también el acento en la dimensión medioambiental de la lactancia materna. Al no requerir la producción industrial, envasado, transporte y preparación de fórmulas infantiles, la lactancia puede contribuir a reducir el consumo de recursos y la generación de residuos asociados a estos procesos. Esta dimensión conecta la promoción de la lactancia con una visión más amplia de la salud pública, en la que el bienestar de las personas y la protección del entorno forman parte de un mismo objetivo.

Una campaña dirigida a toda la sociedad

La iniciativa contará con diferentes materiales y soportes de comunicación, entre ellos cartelería, piezas para redes sociales, memes, un spot y una cuña de radio, además de distintas adaptaciones digitales. Los contenidos estarán dirigidos a las familias, a los profesionales sanitarios, a las instituciones y al conjunto de la ciudadanía, con el objetivo de reforzar el conocimiento sobre los beneficios de la lactancia y promover una cultura social de apoyo a las madres que deciden amamantar.

Con esta campaña, la Consejería de Sanidad quiere contribuir a que la lactancia materna sea una opción acompañada y respetada, y recordar que apoyar la lactancia es una responsabilidad colectiva que beneficia a las madres, a los bebés, a la sociedad y al planeta.