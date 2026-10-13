Las Palmas de Gran Canaria inicia esta semana la devolución de importes abonados por la tasa de basura

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria iniciará esta semana los trámites para devolver a los ciudadanos los importes abonados por la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, tras recibir la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que declaró no conforme a derecho la ordenanza fiscal reguladora de este tributo.

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, así lo ha indicado este martes durante la celebración de la comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Especial de Cuentas, Promoción Económica y Ciudad de Mar, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa. Hernández Spínola ha explicado que, tras recibir el día 8 de octubre la firmeza de esta sentencia, será esta misma semana cuando desde la administración se dicte una resolución de revocación que "permita la devolución de los ingresos, de manera que el procedimiento administrativo se iniciará a partir de finales de esta semana". Así tras revocar las liquidaciones, se reconocerá el derecho a la devolución de las cantidades abonadas por quienes las hayan pagado y se pondrá en marcha el procedimiento administrativo para hacer efectiva dicha devolución.