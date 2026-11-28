Frontex se plantea reforzar la vigilancia aérea frente a las costas de Senegal para tratar de contener la salida de cayucos rumbo a Canarias. La operación responde a una petición del Ministerio del Interior, que ha solicitado ampliar las labores de vigilancia. Frontex interviene cuando los países europeos y sus vecinos necesitan apoyo para que el espacio Schengen de la UE sea más seguro y esté más protegido. Con más de 2 000 agentes del cuerpo permanente y el personal que trabaja en las fronteras exteriores de la UE, los coches patrulla, los aviones y los barcos que apoyan a las autoridades nacionales en el control fronterizo y la lucha contra la delincuencia.

Balance del Frontex

Según este organismo, la ruta de África Occidental registró en los 10 primeros meses de 2026 alrededor de 12 300 detecciones, un 13% menos que un año antes, pero la tendencia ha cambiado bruscamente desde finales del verano. Muchas de las embarcaciones desembarcaron en El Hierro, la más occidental de las Islas Canarias, y las salidas se reportan cada vez más desde el sur a lo largo de la costa de África Occidental, lo que significa cruces más largos y peligrosos. Las principales nacionalidades detectadas fueron el senegalés, el marroquí y el gambiano. El director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens valoraba la situación hasta el inicio del otoño "la ruta de África Occidental a las Islas Canarias muestra lo rápido que pueden cambiar las cosas: en octubre, las detecciones allí fueron cuatro veces más altas que el año anterior. Las redes de contrabando no desaparecen cuando caen los números. Se mueven y esperan una apertura".

Un precedente en Canarias

En 2006, Canarias vivió la mayor crisis migratoria por vía marítima registrada hasta entonces en el archipiélago. En respuesta, España recurrió a Frontex, que puso en marcha la Operación HERA, uno de los primeros grandes despliegues coordinados de la agencia europea en la frontera atlántica. El precedente de 2006 demuestra que un despliegue europeo coordinado, combinado con cooperación operativa en los países de salida, puede coincidir con una reducción muy considerable de las llegadas. la Operación en aguas senegalesas se apoyó en un acuerdo formal entre España y Senegal, firmado el 10 de agosto de 2006, y en un memorando de entendimiento firmado ese mismo año. La propia agencia señala que el despliegue de medios aéreos europeos en Dakar comenzó el 28 de agosto de 2006. Posteriormente se desplegaron medios marítimos. Lo que no demuestra por sí solo es que un único avión, sin un dispositivo complementario y acuerdos operativos, vaya a reproducir aquellos resultados. La Operación HERA es, probablemente, el precedente histórico más relevante para evaluar el nuevo despliegue de Frontex frente a Senegal.

La diferencia operativa es sustancial. En 2006 existía un dispositivo aeronaval que podía intervenir de forma más directa en la detección y desviación de embarcaciones, con la colaboración de los países africanos