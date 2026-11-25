El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado este miércoles formalmente el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias en El Hierro para ayudar a garantizar la seguridad sanitaria ante la emergencia migratoria que atraviesa la isla. La petición llega después de que el Ejecutivo autonómico declarase la emergencia en nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias (PLATECA), debido a la presión que las llegadas masivas de personas migrantes están ejerciendo sobre los servicios sanitarios, sociales y de seguridad.

Clavijo ha justificado la solicitud por la falta de capacidad de los recursos disponibles para responder a la situación. «Tenemos muchas dificultades para garantizar una seguridad sanitaria en la isla, dada la situación de desborde de todos los recursos y medios», ha señalado en unas declaraciones difundidas por el Gobierno de Canarias. El presidente autonómico ha advertido además de que el escenario actual no puede mantenerse en estas condiciones. «Esta situación es a todas luces insostenible», ha afirmado. La solicitud de intervención de la UME se produce después de una jornada en la que llegaron 2.059 personas migrantes a la isla, según los datos trasladados por la gerente de Servicios Sanitarios de El Hierro, Jéssica Acosta. La responsable sanitaria ya había advertido de las dificultades para atender a todas las personas en un periodo tan reducido, teniendo en cuenta que el Hospital Virgen de los Reyes debe continuar prestando asistencia a la población residente. El hospital de campaña instalado junto al CATE de San Andrés atiende los casos leves, mientras que las personas con patologías de mayor gravedad son trasladadas al centro hospitalario de Valverde. Con la petición de apoyo a la UME, el Gobierno de Canarias busca reforzar los medios disponibles y contribuir a garantizar la atención sanitaria en una isla cuyos recursos se encuentran sometidos a una presión extraordinaria por la llegada continuada de embarcaciones.