Hasta las seis de la tarde nueve cayucos han alcanzado la isla con 157 mujeres y 102 menores a bordo.La sucesión de llegadas, que se prolongó desde primeras horas de la madrugada hasta la tarde, coincide con la preocupación expresada por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la eficacia de la cooperación con Senegal y Gambia para contener las salidas de embarcaciones hacia el archipiélago. El jefe del Ejecutivo autonómico considera que las gestiones diplomáticas con ambos países no están dando los resultados esperados y reclama una mayor implicación de España y de la Unión Europea para reforzar el control de las costas africanas. Ante el volumen de intervenciones, Salvamento Marítimo destacó el refuerzo de los medios desplegados para atender las llegadas a El Hierro.

Una respuesta que exige coordinación entre Canarias, el Estado y la Unión Europea

El presidente canario trasladó esta posición durante una rueda de prensa posterior a su participación en una nueva reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración, en la que se realizó un balance de la situación migratoria del archipiélago y se abordaron las medidas para afrontar el incremento de llegadas. Clavijo aseguró que las actuaciones que se están intentando desarrollar en los países de origen no están teniendo efecto. No obstante, reconoció que desconoce si la situación responde a una falta de colaboración de las autoridades de Senegal y Gambia o a dificultades de coordinación con los ministerios de Exteriores y la propia Unión Europea. Ante esta situación, Clavijo reclamó una mayor presión diplomática por parte de España y de la Unión Europea para conseguir una supervisión más eficaz de las costas de Senegal y Gambia. Entre las medidas que planteó figuran el despliegue de Frontex y el desarrollo de políticas de cooperación y desarrollo con los países de origen y tránsito. Canarias tutela ya a 3.325 menores migrantes y podría superar los 4.000

Más personal para tramitar los expedientes y nuevos mecanismos de apoyo

Frente a las advertencias del Ejecutivo canario, el Gobierno central ha defendido la continuidad del mecanismo legal de reubicación de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aseguró que la normativa está blindada y recordó que durante el verano de este año se aprobó una prórroga que extiende su vigencia hasta julio de 2027. Torres sostuvo que el carácter permanente de este mecanismo está asegurado mientras se mantenga el actual Gobierno de España, incluso después de las próximas elecciones autonómicas canarias. El ministro también señaló que el único riesgo para la continuidad del sistema sería que un futuro Ejecutivo decidiera derogarlo o no prorrogarlo.El Ejecutivo central también anunció un refuerzo de los recursos humanos destinados a la tramitación de los expedientes de menores migrantes en la Delegación del Gobierno.