El Comité de Huelga Médico Conjunto, integrado por CESM Canarias-SEMCA y UGT, ha alcanzado un preacuerdo con el Gobierno de Canarias que permitirá suspender temporalmente las jornadas de huelga previstas entre el martes 24 y el viernes 27 de noviembre.

La negociación abordará los tres pilares fundamentales del plan estratégico presentado por los representantes de los profesionales: representación, retribución y jornada, guardias y descanso. El Comité de Huelga ha insistido en que deberán abordarse todos y cada uno de los 18 objetivos incluidos en su propuesta reivindicativa. Asimismo, se constituirá una Comisión de Seguimiento paritaria para evaluar el desarrollo de las negociaciones, comprobar el cumplimiento de los compromisos y reconducir el proceso si aparecen nuevos obstáculos.

Suspensión temporal, pero no desconvocatoria de la huelga

Como gesto de buena voluntad y para facilitar el desarrollo de las negociaciones, el Comité de Huelga ha acordado suspender los paros. La suspensión de las jornadas posteriores se irá produciendo de forma progresiva, siempre que la Administración cumpla los compromisos recogidos en el preacuerdo y se avance satisfactoriamente en las conversaciones. Los representantes de los médicos han querido dejar claro que la huelga no está desconvocada, sino que únicamente se suspenden determinadas jornadas de paro. El conflicto seguirá abierto hasta que se alcance un acuerdo definitivo con plena eficacia jurídica.El Comité agradece el apoyo de los profesionales y de los pacientes. Con este preacuerdo se abre una nueva etapa de negociación entre los representantes médicos y la Administración autonómica. Los próximos 15 días serán determinantes para comprobar si los compromisos económicos y laborales alcanzados se traducen en un acuerdo definitivo que permita poner fin a la huelga