Canarias volverá a reclamar al Gobierno central una respuesta urgente ante el repunte de la llegada de embarcaciones irregulares al archipiélago y la creciente presión sobre los recursos de acogida de menores migrantes. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, acude a la tercera Comisión Interministerial de Inmigración con una exigencia sobre la mesa: aprobar un nuevo decreto ley que garantice la continuidad del reparto de menores no acompañados entre las comunidades autónomas.

Clavijo quiere que el Consejo de Ministros blinde la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para evitar que las derivaciones dependan de renovaciones anuales. El presidente canario considera que el mecanismo debe tener continuidad y estabilidad jurídica ante una situación migratoria que, lejos de aliviarse, ha vuelto a intensificarse durante noviembre. El jefe del Ejecutivo regional advirtió este lunes de que el aumento de las llegadas está llevando al sistema de acogida a una situación de saturación y de dificultades para garantizar la atención a los menores conforme a los compromisos internacionales. Casi 13.000 llegadas en lo que va de noviembre Especialmente preocupante es la evolución de las llegadas de menores no acompañados. Durante los primeros 20 días del mes han arribado a las islas 983 niños y adolescentes, prácticamente la misma cantidad que ha sido derivada fuera del archipiélago durante todo un año: 994.

Siete embarcaciones interceptadas en una jornada

La llegada de cayucos no ha dado tregua este lunes. Salvamento Marítimo ha intervenido en siete embarcaciones irregulares próximas a Canarias: cinco en las inmediaciones de El Hierro y dos cerca de Tenerife. El nuevo repunte vuelve a situar a El Hierro en el centro de la emergencia migratoria que soporta el archipiélago, con dificultades crecientes para atender las necesidades de las personas que llegan a sus costas. A esta situación se suma la preocupación del Ejecutivo canario por la falta de información sobre el despliegue de Frontex en aguas de Senegal y Gambia, dos de las principales zonas de salida de las embarcaciones que se dirigen actualmente a las islas.

Bruselas abordará la crisis migratoria con Clavijo

La situación de Canarias llegará también a la agenda europea. El próximo 3 de diciembre está prevista la visita al archipiélago del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Rafael Fitto, que mantendrá una reunión con Fernando Clavijo para abordar la presión migratoria. El encuentro responde a una petición trasladada por el Gobierno canario durante la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas celebrada en Guadalupe. Antes de esa cita, el Ejecutivo autonómico espera que la reunión de este martes en Moncloa permita concretar medidas para garantizar el reparto de menores migrantes y evitar que Canarias siga afrontando en solitario una presión asistencial que ha vuelto a dispararse durante las últimas semanas.