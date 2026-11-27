El primero de los cayucos fue localizado a primera hora de la mañana, sobre las 06.30, a más de 70 kilómetros de El Hierro. A bordo viajaban personas en estado grave y varios fallecidos, en una operación de rescate que se complicó por las condiciones del mar, con olas de hasta dos metros de altura. Durante el dispositivo, seis migrantes, cinco hombres y una mujer, fueron evacuados en helicóptero para recibir atención sanitaria urgente. También resultó herido un guardia civil que cayó al mar mientras participaba en las labores de rescate. El resto de los supervivientes fueron trasladados por la Salvamar Navia hasta el puerto de La Restinga, donde desembarcaron 84 personas, entre ellas tres mujeres y un menor. La embarcación, que permanecía remolcada por la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil, llegó finalmente a la isla sobre las 19.00 horas con varios fallecidos a bordo. El número definitivo de víctimas mortales aún no había sido confirmado.

Segundo cayuco con 111 personas a bordo

En paralelo, Salvamento Marítimo rescató un segundo cayuco localizado a unas diez millas al sur de La Restinga. En esta embarcación viajaban 111 personas, que llegaron a puerto antes que el cayuco implicado en la primera operación. Ambos rescates se produjeron durante una jornada de intensa actividad en las costas herreñas, en un contexto de presión sobre los recursos de emergencia y asistencia de la isla.

La UME refuerza la asistencia sanitaria en El Hierro

Ante el incremento de llegadas de personas migrantes, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado del relevo del puesto sanitario avanzado del Servicio de Urgencias Canario, instalado junto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros de San Andrés, en Valverde, por un dispositivo sanitario de emergencias desplegado por la Unidad Militar de Emergencias (UME). El nuevo equipo prestará atención las 24 horas con el objetivo de consolidar la asistencia sanitaria a las personas migrantes que llegan a la isla y aliviar la presión sobre el Hospital Nuestra Señora de los Reyes. El puesto del SUC se había instalado el pasado 19 de noviembre para atender patologías leves sin necesidad de trasladar a los pacientes al hospital, evitando así sobrecargar los recursos sanitarios insulares. El traspaso entre ambos dispositivos se ha llevado a cabo tras reuniones de coordinación entre los efectivos del Gobierno de Canarias y la UME para compartir información y garantizar la continuidad de la atención.

Clavijo lamenta la tragedia y reclama más recursos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado lo sucedido y ha cuestionado las críticas que califican de alarmista la preocupación del Ejecutivo regional ante la presión migratoria en El Hierro. Clavijo ha calificado el suceso como una «auténtica tragedia» y ha insistido en la necesidad de reforzar los medios para afrontar la situación, tras una jornada en la que el rescate de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad ha vuelto a evidenciar la complejidad de las operaciones en aguas del archipiélago.