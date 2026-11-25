Canarias ultima los preparativos para las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, con un amplio dispositivo electoral que contará con 1.040 locales de votación y 2.941 mesas repartidas por todo el Archipiélago. Un total de 1.854.488 electores están llamados a participar en estos comicios, lo que supone un incremento de 74.427 personas respecto a las elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023.

En estas elecciones se elegirán 15 diputados al Congreso, además de 11 senadores por las distintas circunscripciones insulares. En concreto, la provincia de Las Palmas elegirá ocho representantes en el Congreso, mientras que Santa Cruz de Tenerife contará con siete escaños. En cuanto al Senado, Gran Canaria y Tenerife elegirán tres representantes cada una, mientras que El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote escogerán un senador por isla. Además, se habilitarán 1.150 dispositivos electrónicos para transmitir la información electoral al Ministerio del Interior. Estos medios permitirán agilizar la comunicación de los datos durante el desarrollo de la jornada y el recuento electoral.